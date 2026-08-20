Um grave acidente envolvendo um caminhão canavieiro, uma van e um Corolla Cross deixou três pessoas feridas no final da manhã desta quinta-feira, 20, na rodovia Cândido Portinari, no sentido Batatais a Franca, nas proximidades do Clube de Campo, no município de Restinga.

O caminhão, do tipo bitrem, seguia pela rodovia quando o motorista teria iniciado uma manobra para acessar uma estrada rural próxima ao km 385. Nesse momento, uma van que vinha logo atrás bateu violentamente contra a traseira do caminhão.

Na sequência, um Corola Cross, ocupado por duas mulheres, também se envolveu na ocorrência e não conseguiu evitar a colisão.