Um grave acidente envolvendo um caminhão canavieiro, uma van e um Corolla Cross deixou três pessoas feridas no final da manhã desta quinta-feira, 20, na rodovia Cândido Portinari, no sentido Batatais a Franca, nas proximidades do Clube de Campo, no município de Restinga.
O caminhão, do tipo bitrem, seguia pela rodovia quando o motorista teria iniciado uma manobra para acessar uma estrada rural próxima ao km 385. Nesse momento, uma van que vinha logo atrás bateu violentamente contra a traseira do caminhão.
Na sequência, um Corola Cross, ocupado por duas mulheres, também se envolveu na ocorrência e não conseguiu evitar a colisão.
O motorista da van e as duas ocupantes do veículo de passeio foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados a hospitais de Franca por ambulância de resgate da concessionária. As vítimas apresentavam queixas de dores, mas, segundo as informações iniciais, não correm risco de morte.
Os bombeiros também atuaram no desencarceramento das vítimas, que ficaram presas às ferragens, e no atendimento aos envolvidos.
Por conta do acidente, a rodovia Cândido Portinari permanece parcialmente interditada no trecho, provocando reflexos no trânsito. De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a pista sentido Franca está totalmente interditada com desvio por Restinga.
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