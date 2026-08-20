20 de agosto de 2026
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Ministro do Trabalho discute tarifaço e mão de obra em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho
Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cumpre agenda em Franca nesta sexta-feira, 21, às 10h, em reunião com lideranças do setor calçadista no Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca).

Marinho deverá estar acompanhado do secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do ministério, Uallace Moreira Lima.

Entre os assuntos previstos para a reunião estão demandas do setor calçadista, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, a falta de mão de obra, a reforma tributária e a fiscalização trabalhista.

Segunda visita

Esta será a segunda visita de Luiz Marinho a Franca neste ano. Em março, o ministro participou de uma audiência na Câmara Municipal para discutir impactos para indústrias e trabalhadores.

Na ocasião, entre os temas abordados estava a proposta de fim da escala 6x1.

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