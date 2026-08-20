O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cumpre agenda em Franca nesta sexta-feira, 21, às 10h, em reunião com lideranças do setor calçadista no Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca).

Marinho deverá estar acompanhado do secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do ministério, Uallace Moreira Lima.

Entre os assuntos previstos para a reunião estão demandas do setor calçadista, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, a falta de mão de obra, a reforma tributária e a fiscalização trabalhista.

Segunda visita