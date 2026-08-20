A Prefeitura de Franca publicou na quarta-feira, 19, no Diário Oficial do Município, os resultados dos recursos contra os gabaritos e as notas das provas objetivas dos Concursos Públicos 04, 05 e 09/2026, que possuem apenas uma etapa de avaliação.

Os candidatos que não concordarem com as notas poderão apresentar recurso nos dias 20 e 21 de agosto, até as 18h, por meio da Área do Candidato no site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Após acessar a plataforma, é necessário clicar na opção "Recursos", preencher o formulário e concluir o envio dentro do prazo estabelecido.

Já os Concursos Públicos 06, 07 e 08/2026, que contam com etapas adicionais, como provas de aptidão física, práticas, dissertativas e avaliação de títulos, ainda terão as notas divulgadas. Segundo a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a previsão é que os resultados sejam publicados até o fim deste mês.