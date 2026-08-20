A Prefeitura de Franca publicou na quarta-feira, 19, no Diário Oficial do Município, os resultados dos recursos contra os gabaritos e as notas das provas objetivas dos Concursos Públicos 04, 05 e 09/2026, que possuem apenas uma etapa de avaliação.
Os candidatos que não concordarem com as notas poderão apresentar recurso nos dias 20 e 21 de agosto, até as 18h, por meio da Área do Candidato no site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Após acessar a plataforma, é necessário clicar na opção "Recursos", preencher o formulário e concluir o envio dentro do prazo estabelecido.
Já os Concursos Públicos 06, 07 e 08/2026, que contam com etapas adicionais, como provas de aptidão física, práticas, dissertativas e avaliação de títulos, ainda terão as notas divulgadas. Segundo a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a previsão é que os resultados sejam publicados até o fim deste mês.
O Concurso Público 04/2026 oferece vaga para o cargo de museólogo.
Já o Concurso Público 05/2026 contempla oportunidades para agente de saúde pública (PSF), analista de sistemas, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, coveiro, enfermeiro (30 e 40 horas semanais), escriturário, farmacêutico, fonoaudiólogo, inspetor de alunos, nutricionista, psicólogo, supervisor de campo PPI/VS, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem – saúde ocupacional, técnico em informática, técnico em raio-X e telefonista.
O Concurso Público 09/2026 é destinado ao cargo de enfermeiro substituto.
Nos certames que seguem em andamento, o Concurso 06/2026 seleciona candidatos para guarda civil de 1ª classe. O Concurso 07/2026 reúne vagas para operador de máquinas, carpinteiro, encanador, mecânico, pedreiro e pintor. Já o Concurso 08/2026 contempla os cargos de pedagogo, professor PEB I de educação básica, professores PEB II de educação física, educação artística e inglês, além de supervisor de ensino.
Os candidatos podem acompanhar todas as publicações e as próximas etapas dos concursos pelos canais oficiais da Prefeitura de Franca e do Ibam.
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