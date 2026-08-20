Uma vizinha percebeu uma movimentação suspeita e ajudou a Polícia Militar a prender três homens, de 33, 36 e 48 anos, durante um furto a uma residência no Jardim Paulista, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 20.

Os policiais militares soldado Henrique e cabo Michael foram acionados para atender a ocorrência na rua Amazonas. O imóvel estava vazio e havia sido colocado à venda após a morte da proprietária. A residência permanecia fechada enquanto os familiares tratavam do processo de herança.

Ao perceber a presença dos homens no imóvel, a vizinha acionou a Polícia Militar. Quando chegaram ao endereço, os policiais entraram na casa e encontraram dois suspeitos na sala e o terceiro na cozinha.