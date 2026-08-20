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Vizinha percebe invasão e PM prende trio furtando casa em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Mala com itens furtados de residência no Jardim Paulista
Mala com itens furtados de residência no Jardim Paulista

Uma vizinha percebeu uma movimentação suspeita e ajudou a Polícia Militar a prender três homens, de 33, 36 e 48 anos, durante um furto a uma residência no Jardim Paulista, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 20.

Os policiais militares soldado Henrique e cabo Michael foram acionados para atender a ocorrência na rua Amazonas. O imóvel estava vazio e havia sido colocado à venda após a morte da proprietária. A residência permanecia fechada enquanto os familiares tratavam do processo de herança.

Ao perceber a presença dos homens no imóvel, a vizinha acionou a Polícia Militar. Quando chegaram ao endereço, os policiais entraram na casa e encontraram dois suspeitos na sala e o terceiro na cozinha.

Os três foram abordados e, segundo a PM, não ofereceram resistência.

Fios e ferramentas estavam separados

Durante a vistoria, os policiais encontraram fios de energia, lâmpadas e ferramentas que teriam sido retirados da residência. Os objetos estavam sendo colocados em uma mala, que seria utilizada para transportar o material para fora do imóvel.

Os três homens foram detidos e encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos possuem antecedentes criminais. Dois têm registros anteriores por furto. Um deles também possui passagem por tráfico de drogas, enquanto outro tem antecedente relacionado a violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha.

A ocorrência foi registrada e as circunstâncias do caso serão analisadas pelo delegado da área.

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