O prefeito de Ipuã, Ronywerton Marcelo Alves Pereira (Republicanos), confirmou nessa quarta-feira, 19, o cancelamento do Ipuã Rodeo Music 2026, que já tinha programação de shows divulgada. O evento estava previsto para ocorrer entre os dias 4 e 6 de setembro.

A decisão foi anunciada pelo prefeito em um vídeo publicado nas redes sociais, após uma reunião com secretários municipais. Segundo Ronywerton, a redução na arrecadação das receitas federal, estadual e municipal motivou o cancelamento.

O prefeito afirmou que a medida foi considerada necessária para manter o equilíbrio financeiro do município e evitar que a realização do rodeio comprometa recursos destinados a serviços públicos essenciais.