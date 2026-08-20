20 de agosto de 2026
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SEM FESTA

Prefeito de Ipuã confirma cancelamento da Ipuã Rodeo Music 2026

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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reprodução/redes sociais
Prefeito de Ipuã, Ronywerton Marcelo Alves Pereira, anunciou cancelamento da festa
Prefeito de Ipuã, Ronywerton Marcelo Alves Pereira, anunciou cancelamento da festa

O prefeito de Ipuã, Ronywerton Marcelo Alves Pereira (Republicanos), confirmou nessa quarta-feira, 19, o cancelamento do Ipuã Rodeo Music 2026, que já tinha programação de shows divulgada. O evento estava previsto para ocorrer entre os dias 4 e 6 de setembro.

A decisão foi anunciada pelo prefeito em um vídeo publicado nas redes sociais, após uma reunião com secretários municipais. Segundo Ronywerton, a redução na arrecadação das receitas federal, estadual e municipal motivou o cancelamento.

O prefeito afirmou que a medida foi considerada necessária para manter o equilíbrio financeiro do município e evitar que a realização do rodeio comprometa recursos destinados a serviços públicos essenciais.

“Resolvemos tomar uma decisão dura, mas necessária, para a gente poder continuar com o equilíbrio das nossas contas, o equilíbrio financeiro”, afirmou.

Ronywerton também disse que gosta de promover eventos culturais, mas avaliou que o cenário financeiro não permite a realização da festa neste ano.

“Eu, todos sabem que eu gosto do evento, gosto de fazer eventos da cultura, mas, infelizmente, esse ano não vai dar. É melhor a gente cancelar agora, do que ter que cancelar serviços públicos essenciais para a nossa população”, declarou.

Shows já estavam anunciados

A edição de 2026 já tinha uma programação de shows divulgada, com atrações como Jiraya Uai, Maria Cecília & Rodolfo e Raí Saia Rodada.

Com o cancelamento, o Ipuã Rodeo Music não será realizado nas datas inicialmente previstas.

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