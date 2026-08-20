Veja o obituário desta quinta-feira, 20, em Franca:
Nome: Isabel Figueiredo de Sousa
Idade: 93 anos
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Angelina Zeferino Raimundo
Idade: 65 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Guilhermina Sofia Alves
Idade: 102 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Paulo Donizeti Morais Araújo
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Gislene Aparecida dos Santos Moreira
Idade: 58 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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