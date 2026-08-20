Veja o obituário desta quinta-feira, 20, em Franca:

Nome: Isabel Figueiredo de Sousa

Idade: 93 anos

Local do velório: São Vicente, sala 5

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Angelina Zeferino Raimundo

Idade: 65 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério municipal de Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 15h