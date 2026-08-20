20 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 20, em Franca:

Nome: Isabel Figueiredo de Sousa
Idade: 93 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Angelina Zeferino Raimundo 
Idade: 65 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério municipal de Cristais Paulista 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Guilhermina Sofia Alves 
Idade: 102 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Paulo Donizeti Morais Araújo 
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Gislene Aparecida dos Santos Moreira 
Idade: 58 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

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