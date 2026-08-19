EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO PAULO DUARTE, CNPJ Nº 08.754.234/0001-36, com Sede, na Avenida Euclides Vieira Coelho 4100, Parque Novo Mundo, Cep 14 404 000, Nesta cidade de Franca- SP através de seu de administrador provisório, deferido a nomeação em Processo : 4004824-20.2026.8.26.0196 Órgão: 4ª Vara Cível da Comarca de Franca, JORGE LUIS MARTINS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP 310580, CPF 005396018-1, RG 10524161-1 , com escritório a Rua: José Maria Jacinto Rebelo, nº 5850, CEP 14409-267, Vila Santa Teresinha, Franca- SP, na , vem, publicar EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, para Eleição de nova direção executiva e Conselho Fiscal e Suplentes. Assim, este Edital se baseia no definido nos Artigos, 13º e 15º dos estatutos Sociais, com antecedência prevista de 10 dias. A eleição será nos termos do artigo 17º dos estatutos, sendo para os cargos de: Presidente, Vice Presidente, 1º e 2º Secretário, 1º e 2º tesoureiro, e ainda Conselho Fiscal e Suplentes, com mandatos de 2 anos, a partir da eleição, ou seja, com mandatos de 2 de setembro de 2026 a 2 de setembro de 2028. A Assembleia geral extraordinária será realizada no endereço Avenida Euclides Vieira Coelho 4100, Cep 14 404.000 Parque Novo Mundo Franca SP, na data de 2 de setembro de 2026, em primeira convocação às 19 horas e em não havendo quórum, em segunda convocação às 19h30, na forma definida pelo Artigo 15º, Parágrafo Único dos Estatutos Sociais da entidade. A Diretoria Eleita nesta data será empossada ao termino da eleição, na mesma data e registradas as devida Atas em Cartório de Registro.

Franca 18 de agosto de 2026

JORGE LUIS MARTINS – OAB/SP 310580

ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO