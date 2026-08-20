Franca recebe neste sábado, 22, e domingo, 23, uma etapa do Circuito Paulista de Skate, que deve reunir cerca de 150 atletas na pista “Além do Skate”, no Jardim Bueno. A competição, organizada pela FPS (Federação Paulista de Skate), com apoio da Secretaria de Esporte e Cultura, terá disputas na modalidade Street, em sete categorias.

As provas serão realizadas das 9 às 18 horas nos dois dias, na pista localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. A organização espera receber mais de mil espectadores ao longo do fim de semana, entre atletas, familiares, praticantes da modalidade e o público interessado em skate.

A etapa também terá peso na trajetória dos competidores. A pontuação conquistada em Franca será considerada no sistema classificatório para as finais brasileiras de 2026.

Disputas em sete categorias