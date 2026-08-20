Franca recebe neste sábado, 22, e domingo, 23, uma etapa do Circuito Paulista de Skate, que deve reunir cerca de 150 atletas na pista “Além do Skate”, no Jardim Bueno. A competição, organizada pela FPS (Federação Paulista de Skate), com apoio da Secretaria de Esporte e Cultura, terá disputas na modalidade Street, em sete categorias.
As provas serão realizadas das 9 às 18 horas nos dois dias, na pista localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. A organização espera receber mais de mil espectadores ao longo do fim de semana, entre atletas, familiares, praticantes da modalidade e o público interessado em skate.
A etapa também terá peso na trajetória dos competidores. A pontuação conquistada em Franca será considerada no sistema classificatório para as finais brasileiras de 2026.
Disputas em sete categorias
Na modalidade Street, os skatistas utilizam obstáculos que reproduzem elementos da arquitetura urbana, como corrimãos, escadas, bordas e rampas.
As categorias serão divididas entre Mirim, Iniciante, Amador e Master, no masculino, e Mirim, Iniciante e Amador, no feminino.
A realização da etapa em Franca também é apontada pela Secretaria de Esporte e Cultura como uma oportunidade de ampliar o calendário esportivo da cidade e estimular a ocupação dos espaços públicos.
Segundo o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, o apoio à competição reforça a política de incentivo à prática esportiva e à convivência por meio de atividades ligadas ao esporte e à cultura urbana.
“A presença de uma competição de alcance estadual também contribui para inserir Franca no calendário de eventos da modalidade e ampliar as oportunidades para atletas locais e da região”, ressaltou.
Circuito é realizado desde 2010
O Circuito Paulista de Skate é organizado pela Federação Paulista de Skate, entidade voltada ao desenvolvimento e à formação de atletas no Estado de São Paulo.
Criado em 2010, o circuito se consolidou como uma competição de base, funcionando como espaço de formação e vitrine para jovens skatistas que buscam avançar para disputas nacionais e internacionais.
Com a etapa deste fim de semana, Franca passa a integrar o calendário da competição estadual, reunindo atletas de diferentes categorias na pista do Jardim Bueno.
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