Um cachorro em situação crítica foi resgatado na manhã desta quarta-feira, 19, em uma residência na rua Luís Rodrigues, no bairro Bonsucesso, na zona oeste de Franca. O animal estava sozinho no imóvel, sem acesso adequado a água e alimento, após uma denúncia de maus-tratos.
Segundo relatos de vizinhos, o cachorro estaria há bastante tempo em situação de abandono. A residência também apresentava condições precárias de conservação, com grande quantidade de lixo acumulado, indicando falta de higiene e cuidados básicos.
A Guarda Civil Municipal foi acionada e compareceu ao endereço para verificar a denúncia. Pelas frestas do portão, os agentes conseguiram constatar a presença do animal em situação de vulnerabilidade.
Como o portão estava destrancado, o Canil Municipal foi chamado para auxiliar na ocorrência. Um médico veterinário foi até o local e realizou o resgate do cachorro.
Animal foi levado para atendimento veterinário
De acordo com a equipe responsável pelo resgate, o cachorro estava infestado de carrapatos e apresentava sinais de abandono.
Após ser retirado do imóvel, ele foi encaminhado ao Hospital Veterinário para avaliação clínica, realização de exames e início do tratamento.
O responsável pela residência não foi localizado durante a ocorrência.
Caso foi registrado na Polícia Civil
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi registrado boletim de ocorrência por maus-tratos contra animal.
O caso será apurado e poderá resultar em responsabilização criminal do proprietário ou responsável pelo animal.
A ação foi realizada pela equipe da Guarda Civil Municipal composta pelos guardas Lima e Margareth.
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