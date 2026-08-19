Um cachorro em situação crítica foi resgatado na manhã desta quarta-feira, 19, em uma residência na rua Luís Rodrigues, no bairro Bonsucesso, na zona oeste de Franca. O animal estava sozinho no imóvel, sem acesso adequado a água e alimento, após uma denúncia de maus-tratos.

Segundo relatos de vizinhos, o cachorro estaria há bastante tempo em situação de abandono. A residência também apresentava condições precárias de conservação, com grande quantidade de lixo acumulado, indicando falta de higiene e cuidados básicos.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e compareceu ao endereço para verificar a denúncia. Pelas frestas do portão, os agentes conseguiram constatar a presença do animal em situação de vulnerabilidade.