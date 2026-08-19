19 de agosto de 2026
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MAUS-TRATOS

Cachorro abandonado é resgatado sem água e comida em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Cachorro encontrado sem alimento e em local com muita sujeira
Cachorro encontrado sem alimento e em local com muita sujeira

Um cachorro em situação crítica foi resgatado na manhã desta quarta-feira, 19, em uma residência na rua Luís Rodrigues, no bairro Bonsucesso, na zona oeste de Franca. O animal estava sozinho no imóvel, sem acesso adequado a água e alimento, após uma denúncia de maus-tratos.

Segundo relatos de vizinhos, o cachorro estaria há bastante tempo em situação de abandono. A residência também apresentava condições precárias de conservação, com grande quantidade de lixo acumulado, indicando falta de higiene e cuidados básicos.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e compareceu ao endereço para verificar a denúncia. Pelas frestas do portão, os agentes conseguiram constatar a presença do animal em situação de vulnerabilidade.

Como o portão estava destrancado, o Canil Municipal foi chamado para auxiliar na ocorrência. Um médico veterinário foi até o local e realizou o resgate do cachorro.

Animal foi levado para atendimento veterinário

De acordo com a equipe responsável pelo resgate, o cachorro estava infestado de carrapatos e apresentava sinais de abandono.

Após ser retirado do imóvel, ele foi encaminhado ao Hospital Veterinário para avaliação clínica, realização de exames e início do tratamento.

O responsável pela residência não foi localizado durante a ocorrência.

Caso foi registrado na Polícia Civil

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi registrado boletim de ocorrência por maus-tratos contra animal.

O caso será apurado e poderá resultar em responsabilização criminal do proprietário ou responsável pelo animal.

A ação foi realizada pela equipe da Guarda Civil Municipal composta pelos guardas Lima e Margareth.

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