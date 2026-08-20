Franca terá neste sábado, 22, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com atendimento das 7h às 13h em 12 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A mobilização busca identificar e atualizar doses atrasadas na carteira de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Estarão abertas as UBSs dos jardins Aeroporto I e III, Ângela Rosa, Esmeralda, Guanabara, Leporace, Paineiras, Paraty, Paulistano, Planalto, Santa Terezinha e City Petrópolis.

Durante a ação, serão aplicadas vacinas conforme a idade, indicação e histórico de cada pessoa. Entre os imunizantes disponíveis, estão BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite inativada, rotavírus, pneumocócicas 10 e 20-valentes, meningocócicas C e ACWY, influenza, covid-19, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, hepatite A e HPV, este último para pessoas de até 19 anos.