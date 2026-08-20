Franca terá neste sábado, 22, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com atendimento das 7h às 13h em 12 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A mobilização busca identificar e atualizar doses atrasadas na carteira de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Estarão abertas as UBSs dos jardins Aeroporto I e III, Ângela Rosa, Esmeralda, Guanabara, Leporace, Paineiras, Paraty, Paulistano, Planalto, Santa Terezinha e City Petrópolis.
Durante a ação, serão aplicadas vacinas conforme a idade, indicação e histórico de cada pessoa. Entre os imunizantes disponíveis, estão BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite inativada, rotavírus, pneumocócicas 10 e 20-valentes, meningocócicas C e ACWY, influenza, covid-19, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, hepatite A e HPV, este último para pessoas de até 19 anos.
Para receber a vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto e a carteira de vacinação. A equipe de saúde fará a conferência do histórico para verificar quais doses precisam ser aplicadas.
Segundo a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a participação dos pais é importante para ampliar a cobertura vacinal no município. “É essencial que os pais zelem pela saúde de seus filhos e, desta forma, procurem as unidades para verificar se há alguma vacina em atraso, recebendo imediatamente o imunizante”, afirmou.
A campanha segue até 1º de setembro. Durante a semana, as UBSs funcionam das 8h às 19h, enquanto os ESFs (Estratégias de Saúde da Família) atendem das 8h às 16h.
Vacinação contra o sarampo
A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, também estará disponível no Dia D, seguindo os públicos definidos pelo Calendário Nacional de Vacinação.
Crianças devem receber a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Pessoas de 5 a 29 anos precisam ter duas doses comprovadas, enquanto aquelas de 30 a 59 anos devem ter uma dose. Trabalhadores da saúde devem contar com duas doses, independentemente da idade.
A vacina é contraindicada para gestantes, crianças menores de 6 meses e pessoas com imunossupressão grave. Em outras situações específicas, a indicação deve ser avaliada pela equipe de saúde.
Poliomielite
Também estará disponível o segundo reforço da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) para crianças de 4 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde, o esquema permanece exclusivamente com a VIP.
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