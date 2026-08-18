O agricultor Rafael Gomes, de 29 anos, morador da cidade de Franca, perdeu R$ 80 mil ao cair em um golpe envolvendo a venda de um veículo Fiat Argo clonado. Ele encontrou o automóvel anunciado no marketplace do Facebook e foi até Ribeirão Preto, nessa segunda-feira, 17, para conferir o carro antes de concluir a negociação.
Segundo Rafael, o primeiro contato foi feito com uma mulher que se apresentou como Carla Leão. Os dois conversaram pelo aplicativo e negociaram o valor do veículo antes mesmo de ele ser visto pessoalmente. A suposta vendedora também enviou fotos e vídeos do automóvel.
Para conferir o carro, Rafael pediu que o encontro fosse realizado em um local público. O veículo foi levado até a Rodoviária de Ribeirão Preto, onde ele o examinou e não encontrou irregularidades aparentes.
“Falei para ela: ‘Traz o carro num local público, quero ver o carro num local público’. Ela trouxe na rodoviária, me mostrou o carro lá dentro da rodoviária mesmo. Aparentemente o carro certinho, nada a fazer, tudo muito certinho”, contou.
Após a vistoria, a negociação continuou. A mulher afirmou que estava em Jaboticabal e que providenciaria a documentação necessária para a transferência do veículo. Os documentos foram enviados posteriormente por motoboy.
Quando recebeu a documentação, Rafael foi até um endereço em Ribeirão Preto indicado pelos envolvidos. Ele conferiu o ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo), além de selos e reconhecimentos de firma em cartório.
De acordo com o agricultor, a documentação aparentava ser legítima. Convencido de que a negociação era regular, ele realizou os pagamentos.
Ao todo, foram transferidos R$ 80 mil para uma conta vinculada à chave Pix informada pelos envolvidos. Depois do pagamento, Rafael retornou para Franca dirigindo o veículo.
A fraude foi descoberta poucas horas depois. Por volta das 23h, a verdadeira proprietária do automóvel entrou em contato com Rafael. Ela informou que havia identificado uma intenção de transferência do veículo em seu aplicativo da Carteira Digital de Trânsito e descoberto que o carro havia sido clonado.
“A dona original do carro mesmo, a proprietária, me ligou, contando que ela tinha recebido dentro do aplicativo dela, da Carteira Digital de Trânsito, que estava uma intenção de transferência de venda. E no meu também tinha”, relatou.
Após descobrir o golpe, Rafael procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência. A verdadeira proprietária também já havia registrado boletins por não reconhecer infrações relacionadas ao veículo e a intenção de transferência.
O carro foi apreendido pela Polícia Civil, assim como a documentação utilizada na negociação. Durante as consultas, os investigadores identificaram que a conta que recebeu os valores estava cadastrada em nome de João Vitor Augusto Matos, morador de Ribeirão Preto.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Franca. Os envolvidos poderão responder pelos crimes relacionados à fraude e à clonagem do veículo.
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