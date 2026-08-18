O agricultor Rafael Gomes, de 29 anos, morador da cidade de Franca, perdeu R$ 80 mil ao cair em um golpe envolvendo a venda de um veículo Fiat Argo clonado. Ele encontrou o automóvel anunciado no marketplace do Facebook e foi até Ribeirão Preto, nessa segunda-feira, 17, para conferir o carro antes de concluir a negociação.

Segundo Rafael, o primeiro contato foi feito com uma mulher que se apresentou como Carla Leão. Os dois conversaram pelo aplicativo e negociaram o valor do veículo antes mesmo de ele ser visto pessoalmente. A suposta vendedora também enviou fotos e vídeos do automóvel.

Para conferir o carro, Rafael pediu que o encontro fosse realizado em um local público. O veículo foi levado até a Rodoviária de Ribeirão Preto, onde ele o examinou e não encontrou irregularidades aparentes.