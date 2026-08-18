O ala/armador Reynan e o técnico Helinho Garcia foram convocados para a seleção brasileira para a sequência da disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo Fiba 2027. A lista dos convocados foi divulgada nesta terça-feira, 18, pela CBB (Confederação Brasileira de Basquete).
Helinho foi selecionado como um dos assistentes técnicos que farão parte da comissão de Aleksandar Petrovic. Os outros assistentes técnicos são Demétrius, do Flamengo, e Pablo Costa, da Unifacisa.
Os dois devem se apresentar à Seleção Brasileira já nesta quarta-feira, 19, visando ao início da preparação para o confronto no próximo dia 27, contra a República Dominicana, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, e no dia 31, contra o México, no ginásio Marcelino Gonzales, no México.
Com isso, a equipe francana não terá o ala/armador e seu treinador nas últimas três partidas da primeira fase do Campeonato Paulista. O assistente técnico do clube, Zezinho Limonta, terá a responsabilidade de comandar o time contra o Pinheiros, nesta quinta-feira, 20, no Pedrocão; diante do São José, no domingo, 23, fora de casa; e contra o Mogi das Cruzes, no dia 27, em Franca.
O Brasil encerrou a primeira fase das Eliminatórias com seis vitórias em seis jogos. Agora, a Seleção terá mais seis partidas diante de República Dominicana, México e Estados Unidos para buscar uma das sete vagas destinadas às Américas na Copa do Mundo Fiba 2027.
Convocados
Os 17 jogadores convocados pelo técnico Aleksandar Petrovic são:
Yago Mateus – Flamengo
Caio Pacheco – Coruña
Raulzinho Neto – Free Agent
Alexey Borges – Flamengo
George de Paula – Mogi
Reynan – Franca
Daniel Von Haydin – Mogi
Gui Deodato – Soles de Mexicali
Didi Louzada – Flamengo
Léo Meindl – Obradoiro
Léo Beath – San Diego
Gabriel Jaú – Kaohsiung Aquas
Bruno Caboclo – Free Agent
Tim Soares – Ibaraki Robots
Márcio Santos – Maccabi Tel Aviv
Wini Braga – Minas
Ruan Miranda – Flamengo
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