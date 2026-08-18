Thalys Rafael Veiga, de 28 anos, teria matado o próprio amigo Mikael Santos Lima, de 29 anos, por causa de dívidas relacionadas ao vício em jogos de azar. A afirmação consta em manifestação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), que também aponta uma motivação financeira para o crime.

O MP-SP, por meio do procurador de Justiça Antonio Calil Filho, manifestou-se contrário à concessão de habeas corpus e de prisão domiciliar humanitária a Thalys. Acusado de assassinar Mikael e extorquir a família da vítima , Thalys tenta responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar alegando transtornos psiquiátricos .

No parecer emitido no final de julho, o órgão ministerial defendeu a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública , destacando a gravidade concreta das condutas, o modus operandi e a periculosidade do acusado . A defesa do acusado já havia solicitado a soltura para o juiz da Vara do Júri da Comarca de Franca, José Rodrigues Arimatéa, que se minifestou pelo indeferimento no dia 17 de junho.

Vício em jogos e motivação financeira