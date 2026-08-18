Morreu em Franca a servidora pública municipal Rosa Angela Cortez Galhardo, aos 72 anos, nesta segunda-feira, 17. Ela estava internada devido a um quadro infeccioso de erisipela. Divorciada, Rosa deixa dois filhos.

Professora de Educação Física, ela prestou mais de 30 anos de serviços à Prefeitura de Franca e ao Estado. Atuou em diversas escolas da cidade, com destaque para passagens pela Escola Barão da Franca e pela EETC (Escola Estadual Torquato Caleiro).

Rosa também teve grande ligação com o basquete. Foi atleta da equipe de Franca na década de 1980 e depois comandou as equipes femininas da cidade, da iniciação ao rendimento. Nos últimos anos, ela trabalhava no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, junto à Secretaria de Esportes, Arte e Cultura.