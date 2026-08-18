18 de agosto de 2026
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LUTO

Morre em Franca a professora Rosa Galhardo, aos 72 anos

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rosa Galhardo teve grande ligação com o esporte, sendo jogadora e treinadora da equipe de basquete
Rosa Galhardo teve grande ligação com o esporte, sendo jogadora e treinadora da equipe de basquete

Morreu em Franca a servidora pública municipal Rosa Angela Cortez Galhardo, aos 72 anos, nesta segunda-feira, 17. Ela estava internada devido a um quadro infeccioso de erisipela. Divorciada, Rosa deixa dois filhos.

Professora de Educação Física, ela prestou mais de 30 anos de serviços à Prefeitura de Franca e ao Estado. Atuou em diversas escolas da cidade, com destaque para passagens pela Escola Barão da Franca e pela EETC (Escola Estadual Torquato Caleiro).

Rosa também teve grande ligação com o basquete. Foi atleta da equipe de Franca na década de 1980 e depois comandou as equipes femininas da cidade, da iniciação ao rendimento. Nos últimos anos, ela trabalhava no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, junto à Secretaria de Esportes, Arte e Cultura.

O Grupo “Amigos da Prefeitura de Franca” usou as redes sociais para se despedir. “Servidora muito querida, parceira, alegre, ativa e determinada. Conquistou muitos amigos por onde passou. Tinha o esporte como sua grande paixão. Deixa saudade e um grande legado”, diz a postagem.

O velório de Rosa Galhardo ocorre das 7h às 13h desta terça-feira, 18, no Velório São Vicente. O sepultamento será em seguida, no Cemitério da Saudade, em Franca.

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