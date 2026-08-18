O corpo de Vitor Henrique de Souza Santos, de 23 anos, foi velado no município de Restinga nesta terça-feira, 18. O velório teve início às 20h de segunda-feira, 17, conforme informações divulgadas pela Funerária São Francisco. O sepultamento estava marcado para as 10h no Cemitério Municipal de Restinga.

Vitor morreu no domingo, 16, após se envolver em uma briga com um adolescente de 16 anos, em uma residência na rua Marcelo Alves Valério, em Restinga. Segundo o registro policial, ele foi até o imóvel para tratar de uma questão relacionada a uma transferência via Pix. Durante a conversa, houve uma discussão e os dois entraram em luta corporal.

Vitor estaria com uma faca e foi desarmado pelo adolescente, que acabou esfaqueando o jovem na região do torax. Ele foi socorrido ao Posto de Saúde Municipal de Restinga e, posteriormente transferido para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.