Veja o obituário desta terça-feira, 18, em Franca:
Nome: Rosa Angela Cortez Galhardo
Idade: 72 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: José Carlos Careta
Idade: 76 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala VIP
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Rosa Pena
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Israel Assis Santana
Idade: 69 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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