18 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 18, em Franca:

Nome: Rosa Angela Cortez Galhardo 
Idade: 72 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: José Carlos Careta 
Idade: 76 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala VIP
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Rosa Pena 
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Israel Assis Santana 
Idade: 69 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

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