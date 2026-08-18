Veja o obituário desta terça-feira, 18, em Franca:

Nome: Rosa Angela Cortez Galhardo

Idade: 72 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: José Carlos Careta

Idade: 76 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala VIP

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h