A Câmara Municipal de Franca votará, nesta terça-feira, 17, um projeto que regula a instalação de faixas preferenciais para motos, motonetas e ciclomotores em avenidas da cidade.

Também estão na pauta um projeto que cria um programa de prevenção ao esquecimento de crianças e animais dentro de veículos e uma proposta que autoriza a abertura de até R$ 601 mil em créditos orçamentários para quatro áreas da administração municipal.

Faixa Azul para motocicletas

De autoria do vereador Zezinho Cabeleireiro (PSD), um dos projetos estabelece diretrizes para a implantação da chamada “Faixa Azul Franca”. A proposta prevê faixas preferenciais para motocicletas, motonetas e ciclomotores em avenidas da cidade. Segundo o texto, a medida tem como objetivos aumentar a segurança dos motociclistas, reduzir acidentes e melhorar a circulação no trânsito.