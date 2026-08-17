17 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Motociclista cai ao tentar evitar atropelamento na São Vicente

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Motociclista sendo atendida por socorristas da Unimed Franca após acidente na avenida São Vicente
Motociclista sendo atendida por socorristas da Unimed Franca após acidente na avenida São Vicente

Uma motociclista ficou ferida no fim da tarde desta segunda-feira, 17, após sofrer uma queda de moto na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca.

Segundo a motociclista, ela seguia no sentido bairro-Centro quando o sol baixo teria prejudicado a sua visão. Próximo a uma lombo-faixa, ela avistou uma pedestre atravessando a avenida.

Na tentativa de evitar o atropelamento, a jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu. Ela sofreu apenas escoriações.

Atendimento

A motociclista trabalha no Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes” e foi socorrida por uma ambulância da Unimed Franca até o Hospital São Joaquim.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e sinalizou a via para evitar novos acidentes.

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