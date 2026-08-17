Uma motociclista ficou ferida no fim da tarde desta segunda-feira, 17, após sofrer uma queda de moto na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca.

Segundo a motociclista, ela seguia no sentido bairro-Centro quando o sol baixo teria prejudicado a sua visão. Próximo a uma lombo-faixa, ela avistou uma pedestre atravessando a avenida.

Na tentativa de evitar o atropelamento, a jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu. Ela sofreu apenas escoriações.

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