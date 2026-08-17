17 de agosto de 2026
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NA REGIÃO

PM fiscaliza 27 caminhões em operação contra madeira ilegal

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Policiais fiscalizando caminhão com carga de madeira na região de Franca
Policiais fiscalizando caminhão com carga de madeira na região de Franca

A Polícia Militar Ambiental fiscalizou 27 caminhões nesta segunda-feira, 17, durante a Operação Madeira Legal, realizada em Igarapava, a 85 km de Franca. A ação teve como objetivo combater o transporte irregular de madeira na região.

Os trabalhos foram realizados por equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, em conjunto com a Polícia Rodoviária, em pontos de visibilidade e bloqueios na rodovia Anhanguera (SP-330).

Ao todo, 20 caminhões foram abordados no ponto de bloqueio montado na rodovia. Outros sete veículos foram vistoriados em postos de combustíveis localizados às margens da SP-330.

As equipes também realizaram patrulhamento em madeireiras da região para verificar possíveis carregamentos e descarregamentos de madeira.

Segundo a Polícia Ambiental, nenhum caminhão realizando esse tipo de operação irregular foi localizado.

Combate ao comércio ilegal

A fiscalização faz parte das ações de combate ao transporte e ao comércio ilegal de produtos de origem florestal.

A operação contou ainda com equipes do 1º Pelotão do Batalhão Ambiental, com sede operacional em Ituverava.

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