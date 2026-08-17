A Polícia Militar Ambiental fiscalizou 27 caminhões nesta segunda-feira, 17, durante a Operação Madeira Legal, realizada em Igarapava, a 85 km de Franca. A ação teve como objetivo combater o transporte irregular de madeira na região.

Os trabalhos foram realizados por equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, em conjunto com a Polícia Rodoviária, em pontos de visibilidade e bloqueios na rodovia Anhanguera (SP-330).

Ao todo, 20 caminhões foram abordados no ponto de bloqueio montado na rodovia. Outros sete veículos foram vistoriados em postos de combustíveis localizados às margens da SP-330.