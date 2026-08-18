A Câmara Municipal de Restinga deve apurar a conduta do vereador Luís Henrique Soares Braghetto (União). Ele é acusado de agredir um médico com um tapa na cabeça e proferir xingamentos contra servidores do Posto de Saúde do município durante atendimento que resultou em morte. A punição de quebra de decoro parlamentar pode chegar à cassação do mandato por conduta incompatível com a dignidade do cargo.
O caso aconteceu na noite de domingo, 16. O vereador levou Vitor Henrique de Souza, de 23 anos, para atendimento na unidade após uma briga. Vitor havia sido golpeado com uma faca por um rapaz de 16 anos e morreu após ser transferido para a Santa Casa de Franca.
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil de Franca, a equipe médica relatou ter sido agredida verbalmente. Além disso, o médico plantonista teria recebido “um tapa na cabeça” do vereador, que era amigo do paciente.
A Câmara informou nessa segunda-feira, 17, que vai analisar o caso. Se houver indícios, pode abrir processo para apurar quebra de decoro parlamentar. “Estamos apurando melhor o acontecido e com certeza tomaremos as providências que forem cabíveis ao caso. Se confirmado, teremos que abrir um processo para apuração da conduta”, afirmou o presidente da Câmara, Gisnésio Lopes (MDB).
Luís Henrique também é servidor da Prefeitura, no cargo de motorista. A administração municipal informou que vai apurar os fatos e reunir documentos e imagens do ocorrido na unidade de saúde. “Vamos abrir um processo administrativo para apuração do fato, que foi tudo registrado em Boletim de Ocorrência”, disse a Prefeitura.
Procurado pela reportagem, Luís Henrique disse que iria analisar o Boletim de Ocorrência antes de se manifestar, mas divulgou um vídeo nas redes sociais negando as acusações e disse que tem o maior respeito pelos servidores públicos e pela equipe de saúde. “Venho a público me pronunciar sobre as notícias falsas que estão circulando a meu respeito. Quero deixar me claro: não houve agressão. Eu não agredi ninguém”, postou.
O vereador acrescenta na publicação: “Tenho o máximo respeito pelos servidores públicos e pela equipe de saúde do nosso município. O que estão espalhando é mentira para tentar manchar meu nome. Jamais agrediria alguém. Peço que a verdade chegue a todos”.
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