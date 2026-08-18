A Câmara Municipal de Restinga deve apurar a conduta do vereador Luís Henrique Soares Braghetto (União). Ele é acusado de agredir um médico com um tapa na cabeça e proferir xingamentos contra servidores do Posto de Saúde do município durante atendimento que resultou em morte. A punição de quebra de decoro parlamentar pode chegar à cassação do mandato por conduta incompatível com a dignidade do cargo.

O caso aconteceu na noite de domingo, 16. O vereador levou Vitor Henrique de Souza, de 23 anos, para atendimento na unidade após uma briga. Vitor havia sido golpeado com uma faca por um rapaz de 16 anos e morreu após ser transferido para a Santa Casa de Franca.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil de Franca, a equipe médica relatou ter sido agredida verbalmente. Além disso, o médico plantonista teria recebido “um tapa na cabeça” do vereador, que era amigo do paciente.