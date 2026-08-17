O Programa Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, disponibilizou nesta segunda-feira, 17, 215 vagas de emprego para pessoas que buscam oportunidades no mercado de trabalho. As funções abrangem diferentes áreas e exigem, em geral, ensino fundamental completo, com opções para candidatos com ou sem experiência.

Entre os destaques estão vagas para ajudante de motorista, aprendiz administrativo, ajudante de obras, assistente operacional logístico, auxiliar administrativo de faturamento, setor calçadista, operador de caixa e pedreiro.

Os interessados podem consultar os detalhes das oportunidades pelo site da Prefeitura ou presencialmente na sede do Emprega Franca, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária.