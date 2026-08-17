O Programa Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, disponibilizou nesta segunda-feira, 17, 215 vagas de emprego para pessoas que buscam oportunidades no mercado de trabalho. As funções abrangem diferentes áreas e exigem, em geral, ensino fundamental completo, com opções para candidatos com ou sem experiência.
Entre os destaques estão vagas para ajudante de motorista, aprendiz administrativo, ajudante de obras, assistente operacional logístico, auxiliar administrativo de faturamento, setor calçadista, operador de caixa e pedreiro.
Os interessados podem consultar os detalhes das oportunidades pelo site da Prefeitura ou presencialmente na sede do Emprega Franca, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O WhatsApp (16) 99601-0848 e o e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato.
Processos seletivos
Além das vagas disponíveis nesta segunda-feira, o Emprega Franca programou processos seletivos para esta semana, com oportunidades em duas redes de supermercados.
Nesta terça-feira, 18, serão avaliados candidatos para 21 vagas, distribuídas entre as funções de repositório, auxiliar de estoque, empacotador, auxiliar de cozinha e operador de caixa.
Na quarta-feira, 19, estarão disponíveis outras 12 oportunidades para operador de caixa, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Já no dia 24, será realizado processo seletivo para 10 vagas de auxiliar de logística em uma plataforma de comércio eletrônico.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem comparecer nas datas agendadas, a partir das 9 horas, na sede do Emprega Franca. É necessário levar documentos pessoais e currículo impresso ou salvo em PDF.
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