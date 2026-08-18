Franca aparece entre as cidades que mais geraram empregos com carteira assinada no estado de São Paulo no primeiro semestre de 2026. O município acumulou 4.885 novas vagas formais entre janeiro e junho e ficou na 7ª posição do ranking estadual, segundo levantamento da Fundação Seade, com base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.
O resultado coloca Franca à frente de cidades de maior porte, como Santo André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e Santos, consolidando o município entre os destaques do mercado de trabalho paulista.
Franca está entre os líderes do interior
No ranking estadual, apenas seis municípios tiveram saldo superior ao de Franca no primeiro semestre: São Paulo (65.611 vagas), Osasco (20.446), Bauru (8.697), Campinas (8.432), Guarulhos (5.997) e Ribeirão Preto (5.277).
Logo atrás aparece Franca, com 4.885 empregos formais criados. O desempenho supera cidades tradicionalmente fortes na economia paulista e deixa o município praticamente empatado com Sorocaba, que registrou 4.862 vagas no período.
O setor de serviços liderou a geração de empregos na cidade, com 2.889 vagas, seguido pela indústria, responsável por 1.744 novos postos de trabalho.
Estado criou mais de 252 mil vagas
Em todo o estado de São Paulo, foram abertas 252.558 vagas com carteira assinada entre janeiro e junho deste ano. O número representa cerca de 27% de todos os empregos formais gerados no Brasil no período, que registrou saldo de 921.645 postos de trabalho.
Somente em junho, São Paulo criou 34.981 vagas, enquanto o saldo acumulado nos últimos 12 meses chegou a 210.733 empregos formais.
O estado também concentrou aproximadamente 58% das vagas criadas na região Sudeste no primeiro semestre.
Serviços puxam contratações
Em junho, o setor de serviços foi novamente o principal responsável pela geração de empregos em São Paulo, com saldo positivo de 21.672 vagas.
Os destaques ficaram por conta das áreas de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que criaram 9.389 postos, além do segmento de transporte, armazenagem e correio, com 9.377 vagas.
A agropecuária também teve resultado expressivo, com 9.364 empregos criados, seguida pelo comércio, que abriu 4.738 postos no mês.
São Paulo tem maior salário médio de admissão
O estado também registrou em junho o maior salário médio de admissão do país. O valor chegou a R$ 2.724,94, cerca de 13% acima da média nacional, que foi de R$ 2.404,34.
Segundo a Fundação Seade, o resultado é influenciado, entre outros fatores, pelo salário mínimo paulista, que passou a ser de R$ 1.874 em 2026.
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