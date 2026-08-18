Franca aparece entre as cidades que mais geraram empregos com carteira assinada no estado de São Paulo no primeiro semestre de 2026. O município acumulou 4.885 novas vagas formais entre janeiro e junho e ficou na 7ª posição do ranking estadual, segundo levantamento da Fundação Seade, com base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado coloca Franca à frente de cidades de maior porte, como Santo André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e Santos, consolidando o município entre os destaques do mercado de trabalho paulista.

Franca está entre os líderes do interior