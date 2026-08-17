A atuação da Central de Monitoramento da Prefeitura, integrada às forças de segurança, contribuiu para a captura de 33 pessoas procuradas pela Justiça na última semana, em Franca. A ocorrência mais recente foi registrada no Jardim Aeroporto, onde um alerta do sistema levou à localização e prisão de um homem que tinha um mandado de prisão em aberto.
O alerta foi gerado pelo sistema de monitoramento e repassado às equipes de segurança. Com base nas informações fornecidas pela tecnologia, policiais militares localizaram o homem e efetuaram a prisão.
Trabalho integrado
O resultado é atribuído ao trabalho conjunto entre a equipe da Central de Monitoramento/Muralha Paulista, que funciona 24 horas por dia, e os órgãos de segurança que atuam no município.
A integração envolve as Polícias Militar e Civil e a Guarda Civil Municipal, permitindo o compartilhamento de informações e o apoio às equipes que atuam diretamente nas ocorrências.
Tecnologia auxilia localização
As imagens e os alertas gerados pelo sistema são utilizados pelas forças de segurança para auxiliar na identificação e localização de pessoas procuradas pela Justiça.
A estrutura contribui para que as equipes tenham acesso mais rápido aos dados necessários para a atuação, fortalecendo a integração entre monitoramento e policiamento.
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