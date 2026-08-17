A atuação da Central de Monitoramento da Prefeitura, integrada às forças de segurança, contribuiu para a captura de 33 pessoas procuradas pela Justiça na última semana, em Franca. A ocorrência mais recente foi registrada no Jardim Aeroporto, onde um alerta do sistema levou à localização e prisão de um homem que tinha um mandado de prisão em aberto.

O alerta foi gerado pelo sistema de monitoramento e repassado às equipes de segurança. Com base nas informações fornecidas pela tecnologia, policiais militares localizaram o homem e efetuaram a prisão.

Trabalho integrado

O resultado é atribuído ao trabalho conjunto entre a equipe da Central de Monitoramento/Muralha Paulista, que funciona 24 horas por dia, e os órgãos de segurança que atuam no município.