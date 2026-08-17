A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) de Franca divulgou nesta segunda-feira, 17, que retira, todos os meses, cerca de 29 toneladas de lixo das redes de esgoto, estações elevatórias e da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da cidade. O volume equivale ao peso de aproximadamente 19 carros populares.
Ao longo de um ano, são cerca de 250 toneladas de resíduos, material que, segundo a companhia, não deveria chegar ao sistema de esgotamento sanitário.
Entre os objetos encontrados durante os serviços de limpeza e manutenção estão óleo de cozinha, fraldas descartáveis, absorventes, fio dental, cotonetes, preservativos, panos, plásticos e embalagens.
Apesar de muitos desses materiais serem descartados em pias, ralos e vasos sanitários, eles podem provocar obstruções nas tubulações. O problema pode causar extravasamento de esgoto nas ruas, aumentar a necessidade de manutenção e até provocar o retorno do esgoto para dentro das casas.
Óleo de cozinha é um dos principais vilões
A Sabesp também alerta para o descarte de óleo de cozinha na pia. O produto percorre a tubulação ainda quente, mas, ao esfriar, endurece e se prende às paredes dos canos.
Com o tempo, a gordura forma placas que diminuem o espaço para a passagem do esgoto e facilitam o acúmulo de outros resíduos, aumentando o risco de entupimentos.
Em casos mais graves, o problema não pode ser resolvido apenas com equipamentos de hidrojateamento e sucção. É necessário abrir o pavimento e substituir parte da tubulação, o que torna o serviço mais complexo e pode causar impactos no trânsito e na rotina dos moradores.
Água da chuva também não deve ir para a rede de esgoto
Outro problema apontado pela Sabesp são as ligações de calhas, ralos externos e outras estruturas de captação de água da chuva à rede de esgoto.
O sistema de esgotamento sanitário é projetado para transportar esgoto doméstico. Durante temporais, o grande volume de água pode sobrecarregar as tubulações e aumentar o risco de extravasamentos.
A água da chuva deve ser direcionada ao sistema de drenagem urbana, que é de responsabilidade do município. Quando são identificadas ligações inadequadas, a Sabesp comunica a administração municipal para que sejam tomadas as providências necessárias.
Como evitar problemas?
A companhia orienta os moradores a adotar alguns cuidados dentro de casa:
- Não jogar óleo, gordura ou restos de comida na pia;
- Não descartar fraldas, absorventes, preservativos, cotonetes, fio dental, cabelos, panos ou outros objetos no vaso sanitário;
- Não ligar calhas, ralos externos ou estruturas de captação de água da chuva à rede de esgoto.
Segundo a Sabesp, as medidas ajudam a reduzir os entupimentos, evitam intervenções nas ruas e contribuem para o funcionamento adequado do sistema de esgotamento sanitário.
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