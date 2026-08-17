A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) de Franca divulgou nesta segunda-feira, 17, que retira, todos os meses, cerca de 29 toneladas de lixo das redes de esgoto, estações elevatórias e da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da cidade. O volume equivale ao peso de aproximadamente 19 carros populares.

Ao longo de um ano, são cerca de 250 toneladas de resíduos, material que, segundo a companhia, não deveria chegar ao sistema de esgotamento sanitário.

Entre os objetos encontrados durante os serviços de limpeza e manutenção estão óleo de cozinha, fraldas descartáveis, absorventes, fio dental, cotonetes, preservativos, panos, plásticos e embalagens.