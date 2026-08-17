Duas espingardas e munições foram apreendidas pelo Canil do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), na tarde desse domingo, 16, em uma propriedade rural de Patrocínio Paulista.
Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que armas de fogo estariam armazenadas em um imóvel na zona rural. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram a propriedade indicada e foram recebidos por um morador.
Ainda de acordo com a corporação, o homem informou que havia duas espingardas no quarto de uma familiar. Durante a vistoria, os policiais encontraram as armas e os respectivos cartuchos.
Armas serão periciadas
O armamento e as munições foram apreendidos e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi apresentada.
As armas serão submetidas a perícia. O homem que acompanhou a equipe durante a ocorrência foi ouvido e liberado.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.