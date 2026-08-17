17 de agosto de 2026
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PATROCÍNIO PAULISTA

Baep apreende duas espingardas e munições em fazenda

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Armas e munições apreendidas pelo Baep em fazenda de Patrocínio Paulista
Armas e munições apreendidas pelo Baep em fazenda de Patrocínio Paulista

Duas espingardas e munições foram apreendidas pelo Canil do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), na tarde desse domingo, 16, em uma propriedade rural de Patrocínio Paulista.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que armas de fogo estariam armazenadas em um imóvel na zona rural. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram a propriedade indicada e foram recebidos por um morador.

Ainda de acordo com a corporação, o homem informou que havia duas espingardas no quarto de uma familiar. Durante a vistoria, os policiais encontraram as armas e os respectivos cartuchos.

Armas serão periciadas

O armamento e as munições foram apreendidos e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi apresentada.

As armas serão submetidas a perícia. O homem que acompanhou a equipe durante a ocorrência foi ouvido e liberado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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