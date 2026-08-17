Tales Eduardo dos Reis Silva, de 34 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira, 12, após sair da residência onde mora com a mãe, em São Tomás de Aquino (MG), cidade localizada a cerca de 50 quilômetros de Franca. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família, ele deixou o imóvel por volta do meio-dia, sem informar para onde iria, e não retornou.
Tales trabalha na zona rural como tratorista. De acordo com o relato feito à Polícia Civil, desde que saiu de casa ele não manteve contato com os familiares, que passaram a buscar informações sobre seu paradeiro.
O desaparecimento foi formalizado na noite da última sexta-feira, 14, no Plantão da Delegacia Seccional de Franca. Conforme o registro, a mãe de Tales já havia comunicado o desaparecimento às autoridades policiais de Minas Gerais e solicitou que a ocorrência também fosse registrada em São Paulo.
Câmeras registraram motocicleta
Imagens de câmeras de monitoramento instaladas na entrada de São Tomás de Aquino podem ajudar nas buscas por Tales.
Segundo o relato da família registrado no boletim, as imagens mostram o homem conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR 125K, preta, enquanto ingressava em uma rodovia no sentido do Estado de São Paulo.
A motocicleta pertence a Tales e foi relacionada ao desaparecimento no boletim de ocorrência. O veículo é do ano de 2006 e tem placa GZR8C62.
Homem saiu de casa apenas com a roupa do corpo
Ainda conforme o relato prestado pela família, Tales deixou a residência levando apenas as roupas que vestia naquele momento.
Os familiares acreditam que ele pudesse estar com determinada quantia em dinheiro, pois havia recebido recentemente um pagamento pelo trabalho realizado na lavoura de café.
A informação foi incluída no registro policial entre os elementos que podem auxiliar na reconstrução dos últimos momentos antes do desaparecimento.
Família busca informações
O boletim também registra que Tales faz uso de drogas e já esteve internado anteriormente em uma instituição destinada ao tratamento de dependência química.
A família não informou no registro policial qualquer outro destino conhecido ou motivo para que ele deixasse a residência.
Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Tales deve procurar as autoridades policiais.
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