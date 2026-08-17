Tales Eduardo dos Reis Silva, de 34 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira, 12, após sair da residência onde mora com a mãe, em São Tomás de Aquino (MG), cidade localizada a cerca de 50 quilômetros de Franca. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família, ele deixou o imóvel por volta do meio-dia, sem informar para onde iria, e não retornou.

Tales trabalha na zona rural como tratorista. De acordo com o relato feito à Polícia Civil, desde que saiu de casa ele não manteve contato com os familiares, que passaram a buscar informações sobre seu paradeiro.

O desaparecimento foi formalizado na noite da última sexta-feira, 14, no Plantão da Delegacia Seccional de Franca. Conforme o registro, a mãe de Tales já havia comunicado o desaparecimento às autoridades policiais de Minas Gerais e solicitou que a ocorrência também fosse registrada em São Paulo.