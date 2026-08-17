Franca terá uma semana marcada por tempo firme, predomínio de sol e temperaturas elevadas, segundo a previsão da Climatempo. Entre esta terça -feira, 18, e sexta-feira, 21, as máximas devem variar de 28°C a 32°C, enquanto os menores índices de umidade previstos ficam entre 23% e 39%.

Calor aumenta ao longo da semana

Nesta terça-feira, a temperatura fica entre 16°C e 30°C. O dia deve ter sol, com aumento de nebulosidade durante a noite. A umidade prevista varia de 32% a 77%.

A quarta-feira, 19, deve ser ainda mais quente, com mínima de 16°C e máxima de 31°C. O sol aparece ao longo do dia, com algumas nuvens à tarde. A umidade pode variar entre 27% e 70%.

Quinta-feira deve ter maior temperatura