Franca terá uma semana marcada por tempo firme, predomínio de sol e temperaturas elevadas, segundo a previsão da Climatempo. Entre esta terça -feira, 18, e sexta-feira, 21, as máximas devem variar de 28°C a 32°C, enquanto os menores índices de umidade previstos ficam entre 23% e 39%.
Calor aumenta ao longo da semana
Nesta terça-feira, a temperatura fica entre 16°C e 30°C. O dia deve ter sol, com aumento de nebulosidade durante a noite. A umidade prevista varia de 32% a 77%.
A quarta-feira, 19, deve ser ainda mais quente, com mínima de 16°C e máxima de 31°C. O sol aparece ao longo do dia, com algumas nuvens à tarde. A umidade pode variar entre 27% e 70%.
Quinta-feira deve ter maior temperatura
A quinta-feira, 20, aparece como o dia mais quente da semana, com previsão de mínima de 16°C e máxima de 32°C. O tempo deve permanecer ensolarado durante o dia, com aumento de nebulosidade à noite.
A umidade relativa do ar pode chegar a apenas 23%, enquanto o maior índice previsto é de 64%.
Na sexta-feira, a temperatura deve cair um pouco, variando entre 16°C e 28°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.
A umidade deve ficar entre 39% e 57%.
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