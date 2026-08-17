O jovem Vitor Henrique de Souza Santos, de 23 anos, morreu após uma briga em uma residência na rua Marcelo Alves Valério, em Restinga, na noite desse domingo, 16. Ele chegou a ser socorrido e transferido para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o registro policial, Vitor foi até a residência para tratar de uma questão relacionada a uma transferência via PIX. Durante a conversa, houve uma discussão e ele entrou em luta corporal com um adolescente de 16 anos.

O adolescente conseguiu se desvencilhar de Vitor. Após a briga, foi constatado que o jovem apresentava sangramento.