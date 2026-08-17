17 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INVESTIGAÇÃO

Jovem suspeito de balear primo morre após nova briga em Restinga

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vitor Henrique de Souza Santos, de 23 anos, que morreu após briga nesse domingo
Vitor Henrique de Souza Santos, de 23 anos, que morreu após briga nesse domingo

O jovem Vitor Henrique de Souza Santos, de 23 anos, morreu após uma briga em uma residência na rua Marcelo Alves Valério, em Restinga, na noite desse domingo, 16. Ele chegou a ser socorrido e transferido para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o registro policial, Vitor foi até a residência para tratar de uma questão relacionada a uma transferência via PIX. Durante a conversa, houve uma discussão e ele entrou em luta corporal com um adolescente de 16 anos.

O adolescente conseguiu se desvencilhar de Vitor. Após a briga, foi constatado que o jovem apresentava sangramento.

Vitor foi levado inicialmente ao Posto de Saúde Municipal de Restinga e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Franca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O adolescente foi apreendido pela Polícia Militar e apresentado à autoridade policial. Após analisar as circunstâncias, a autoridade determinou a apreensão por ato infracional análogo ao crime de homicídio consumado.

Davi foi encaminhado ao CAIP (Centro de Atendimento Inicial e Provisório) de Franca, unidade da Fundação Casa, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Primo foi baleado em abril

A morte de Vitor ocorre meses após ele ter sido apontado como autor dos disparos que atingiram o próprio primo, Carlos Henrique Souza, de 28 anos, no fim da Festa do Peão de Restinga, em 19 de abril.

Na ocasião, Carlos foi baleado e ficou gravemente ferido. Segundo as investigações, os dois eram primos e moradores de Franca e teriam se desentendido após o encerramento da festa.

Após a discussão, Vitor teria deixado o local, ido até a própria casa para buscar uma arma e retornado pouco depois. Na sequência, teria efetuado ao menos seis disparos contra Carlos, que foi socorrido em estado grave.

Dias depois do ataque, Vitor se apresentou à Polícia Civil de Restinga acompanhado de um advogado. Ele foi ouvido e optou por permanecer em silêncio. Como não havia ordem de prisão contra ele naquele momento, respondeu à investigação em liberdade.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Vitor. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) para exame necroscópico.

Leia mais: Primo suspeito de atirar após festa se apresenta e é liberado

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários