Estudantes interessados em disputar uma vaga nas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) no primeiro semestre de 2027 já podem solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibulinho. O pedido começou nesta segunda-feira, 17, e pode ser feito até 1º de setembro.

Franca, por exemplo, conta com duas unidades: a Etec “Dr. Júlio Cardoso”, conhecida como “Industrial”, e a Etec “Prof. Carmelino Correa Júnior”, conhecida como “Colégio Agrícola”.

Quem pode solicitar

O processo seletivo, organizado pelo CPS (Centro Paula Souza), oferece vagas gratuitas para os ensinos Médio, Técnico, Integrado ao Ensino Médio e cursos de especialização técnica. A taxa de inscrição é de R$ 50, mas candidatos que atenderem aos critérios poderão pagar R$ 25.