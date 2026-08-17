Estudantes interessados em disputar uma vaga nas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) no primeiro semestre de 2027 já podem solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibulinho. O pedido começou nesta segunda-feira, 17, e pode ser feito até 1º de setembro.
Franca, por exemplo, conta com duas unidades: a Etec “Dr. Júlio Cardoso”, conhecida como “Industrial”, e a Etec “Prof. Carmelino Correa Júnior”, conhecida como “Colégio Agrícola”.
Quem pode solicitar
O processo seletivo, organizado pelo CPS (Centro Paula Souza), oferece vagas gratuitas para os ensinos Médio, Técnico, Integrado ao Ensino Médio e cursos de especialização técnica. A taxa de inscrição é de R$ 50, mas candidatos que atenderem aos critérios poderão pagar R$ 25.
Para ter direito ao benefício, é necessário estar regularmente matriculado no ensino fundamental, ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior. Também é preciso ter renda mensal inferior a dois salários mínimos, equivalente a R$ 3.242, ou estar desempregado.
O pedido deve ser feito exclusivamente pelo site do Vestibulinho das Etecs (clique aqui). Após preencher o formulário eletrônico, o candidato deverá enviar documentos que comprovem a escolaridade e a condição de renda.
A portaria com todas as orientações, incluindo as regras para trabalhadores autônomos, informais, eventuais e desempregados, está disponível na página oficial do processo seletivo.
Inscrição e resultado
As Etecs também disponibilizam computadores com acesso à internet para candidatos que precisarem de apoio durante a solicitação. Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a unidade de interesse e consultar os horários de atendimento.
As inscrições para o Vestibulinho começam em 2 de setembro. Quem solicitar a redução da taxa deverá aguardar o resultado da análise, previsto para ser divulgado a partir das 15h de 15 de setembro.
Caso o benefício seja negado, o candidato poderá apresentar recurso nos dias 16 e 17 de setembro. O resultado dos recursos será publicado em 29 de setembro.
Calendário do Vestibulinho das Etecs
- 17 de agosto a 1º de setembro: solicitação de redução da taxa de inscrição;
- 2 de setembro a 3 de novembro: período de inscrições;
- 2 de dezembro: divulgação dos locais de prova;
- 6 de dezembro: aplicação do exame;
- 11 de janeiro de 2027: divulgação da classificação geral e da primeira chamada para matrícula.
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