A Prefeitura de Franca intimou 40 proprietários a providenciar a limpeza de 48 terrenos em diferentes regiões da cidade. A relação foi publicada no Diário Oficial do Município no sábado, 15, e aponta imóveis que, segundo a administração municipal, apresentam falta de limpeza e conservação.

De acordo com o edital, os responsáveis têm 15 dias, contados a partir da publicação, para realizar a limpeza dos terrenos. A medida está prevista no Código de Posturas do Município.

A determinação tem como objetivo manter os imóveis em condições adequadas de limpeza e conservação, evitando problemas relacionados à saúde pública, à proliferação de animais peçonhentos e ao acúmulo de resíduos.

Multa e limpeza pelo município