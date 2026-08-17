Um quadriciclo furtado em Conceição das Alagoas (MG) foi recuperado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 14, na zona rural de Miguelópolis.
Segundo a polícia, o rastreador do veículo apontava que ele seguia em direção a Miguelópolis. Por volta das 22h, uma equipe da Polícia Militar Ambiental abordou um VW Gol, com placas de Campo Florido (MG), estacionado no acostamento da Rodovia Willian Amin, no sentido Miguelópolis a Ituverava. Dois homens e uma mulher estavam no carro.
Ao mesmo tempo, outra equipe localizou uma VW Saveiro abandonada em meio à vegetação, do outro lado da rodovia. O quadriciclo furtado estava na carroceria.
O Gol estava a menos de 100 metros da Saveiro. Conforme o registro policial, o motorista demonstrou nervosismo e apresentou contradições durante a abordagem. Os três ocupantes foram levados à Delegacia de Polícia de Ituverava.
Durante a averiguação, os policiais constataram que a Saveiro utilizava placas e identificação de outro veículo, caracterizando um veículo dublê. O automóvel foi apreendido.
O delegado de plantão registrou a ocorrência como furto, apreensão e entrega de veículo. O quadriciclo foi devolvido ao responsável pela Usina Delta, que compareceu à delegacia para retirá-lo.
A ocorrência contou com equipes do 4º Batalhão de Polícia Ambiental e do policiamento territorial de Miguelópolis.
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