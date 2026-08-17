17 de agosto de 2026
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TECNOLOGIA

PM recupera quadriciclo furtado em MG com ajuda de rastreador

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Quadriciclo estava na carroceria na região rural de Miguelópolis
Quadriciclo estava na carroceria na região rural de Miguelópolis

Um quadriciclo furtado em Conceição das Alagoas (MG) foi recuperado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 14, na zona rural de Miguelópolis.

Segundo a polícia, o rastreador do veículo apontava que ele seguia em direção a Miguelópolis. Por volta das 22h, uma equipe da Polícia Militar Ambiental abordou um VW Gol, com placas de Campo Florido (MG), estacionado no acostamento da Rodovia Willian Amin, no sentido Miguelópolis a Ituverava. Dois homens e uma mulher estavam no carro.

Ao mesmo tempo, outra equipe localizou uma VW Saveiro abandonada em meio à vegetação, do outro lado da rodovia. O quadriciclo furtado estava na carroceria.

O Gol estava a menos de 100 metros da Saveiro. Conforme o registro policial, o motorista demonstrou nervosismo e apresentou contradições durante a abordagem. Os três ocupantes foram levados à Delegacia de Polícia de Ituverava.

Durante a averiguação, os policiais constataram que a Saveiro utilizava placas e identificação de outro veículo, caracterizando um veículo dublê. O automóvel foi apreendido.

O delegado de plantão registrou a ocorrência como furto, apreensão e entrega de veículo. O quadriciclo foi devolvido ao responsável pela Usina Delta, que compareceu à delegacia para retirá-lo.

A ocorrência contou com equipes do 4º Batalhão de Polícia Ambiental e do policiamento territorial de Miguelópolis.

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