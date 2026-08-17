Um quadriciclo furtado em Conceição das Alagoas (MG) foi recuperado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 14, na zona rural de Miguelópolis.

Segundo a polícia, o rastreador do veículo apontava que ele seguia em direção a Miguelópolis. Por volta das 22h, uma equipe da Polícia Militar Ambiental abordou um VW Gol, com placas de Campo Florido (MG), estacionado no acostamento da Rodovia Willian Amin, no sentido Miguelópolis a Ituverava. Dois homens e uma mulher estavam no carro.

Ao mesmo tempo, outra equipe localizou uma VW Saveiro abandonada em meio à vegetação, do outro lado da rodovia. O quadriciclo furtado estava na carroceria.