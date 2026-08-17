Com campanha invicta até agora no Campeonato Paulista 2026, o Franca Basquete se prepara para as três partidas restantes na primeira fase da competição. Dois jogos serão no ginásio "Pedrocão", em Franca.

Com a vitória sobre o Corinthians na última rodada, fora de casa, a equipe francana soma quatro vitórias em quatro jogos e segue dividindo a liderança do Estadual com o Mogi das Cruzes, que também faz campanha 100%.

Na sequência, o time comandado por Helinho Garcia vai receber o Pinheiros, nesta quinta-feira, 20, às 19h; depois enfrenta o São José, no domingo, 23, às 11h, em São José dos Campos; e o Mogi, na quinta-feira, 27, às 19h, em casa.