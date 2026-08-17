Com campanha invicta até agora no Campeonato Paulista 2026, o Franca Basquete se prepara para as três partidas restantes na primeira fase da competição. Dois jogos serão no ginásio "Pedrocão", em Franca.
Com a vitória sobre o Corinthians na última rodada, fora de casa, a equipe francana soma quatro vitórias em quatro jogos e segue dividindo a liderança do Estadual com o Mogi das Cruzes, que também faz campanha 100%.
Na sequência, o time comandado por Helinho Garcia vai receber o Pinheiros, nesta quinta-feira, 20, às 19h; depois enfrenta o São José, no domingo, 23, às 11h, em São José dos Campos; e o Mogi, na quinta-feira, 27, às 19h, em casa.
O duelo contra o Mogi está cercado de muita expectativa, uma vez que o clube mogiano contratou Lucas Dias e Georginho, ambos destaques do Franca nas últimas temporadas.
Duelo mais aguardado
Caso Franca e Mogi vençam seus próximos dois jogos, as duas equipes vão definir quem fica com a primeira colocação nesta fase. O time francano vem contando com todos os jogadores que já se apresentaram ao clube, restando ainda três reforços: Jordan Williams, Vitinho e Gui Deodato.
Por sua vez, o Mogi não deverá contar com Lucas Dias já neste primeiro confronto contra o Franca. O jogador passou por uma artroscopia no joelho esquerdo ao final do NBB 2025/2026 e segue em fase de recuperação, sem data para fazer sua estreia na equipe.
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