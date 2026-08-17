O vendedor e motorista Eder Oliveira prestou depoimento nesta segunda-feira, 17, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, sobre o atropelamento do aposentado Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos. O idoso foi atingido por dois veículos na madrugada do último dia 9, na avenida Santos Dumont, na Estação, e segue internado em estado grave Santa Casa.

Eder dirigia o segundo veículo que passou sobre Ronaldo, que já estava caído no asfalto após ser atingido pelo primeiro carro. Imagens de uma câmera de segurança registraram a sequência do atropelamento.

Em entrevista após prestar depoimento na presença do advogado Rafael Barbosa, Eder afirmou que não viu o idoso na via. Segundo ele, o trecho estava escuro e ele acreditou inicialmente que havia passado sobre algum objeto. “Eu estava na via, a via escura, e infelizmente alguém entrou na via, eu desviei e atropelei o senhor”, afirmou.