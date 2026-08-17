Você sabia que é possível oferecer benefícios aos seus colaboradores, reter talentos e ainda recuperar parte do investimento a partir de incentivos fiscais com o cartão multibenefícios da ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca), o Eba?

Trata-se de um produto que pode ser contratado pelos associados da entidade sem taxas de adesão ou manutenção. O benefício está inserido no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), garantindo direitos aos colaboradores e possibilitando isenção de encargos sociais, como INSS e FGTS, além de benefícios fiscais.

“Para empresas optantes pelo Lucro Real, o incentivo fiscal permite deduzir despesas via Programa de Alimentação do Trabalhador, diretamente do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica”, conta a coordenadora comercial da ACIF, Jéssica Ravagnani. “A dedução passou a ser de até 3,6% do imposto devido, aplicando um fator de 90% sobre o benefício original”, diz.

Com bandeira Elo, o cartão multibenefícios da ACIF é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos, além de aplicativos de delivery e transporte, o que permite ao empregador oferecer diferentes categorias de benefícios em um único cartão, como alimentação, refeição, mobilidade, premiação, cultura, saúde e educação.

Benefícios se tornam decisivos para atração e retenção de talento

Pesquisa da Society for Human Resource Management mostra que perder um colaborador pode custar caro: até 200% de seu salário anual para a empresa. Já estudos da MIT SMR Brasil em parceria com o Unico Skill revelam que 70% dos profissionais afirmam que os benefícios oferecidos influenciam diretamente na decisão de permanecer em um emprego.

“É benefício para o funcionário e vantagem para a empresa”, diz Jéssica.

Para saber mais sobre o cartão multibenefícios da ACIF e ter uma orientação individualizada para conhecer todas as possibilidades oferecidas, entre em contato pelo telefone (16) 99397-9512, também disponível pelo link: https://wa.me/16993979512.