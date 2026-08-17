Uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido vítima de estupro na noite desse domingo, 16, em Cristais Paulista, a 20 km de Franca. Segundo informações do registro policial, o crime teria sido cometido por dois homens.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e encontrou a adolescente acompanhada da mãe. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro, onde a médica de plantão constatou lesões pelo corpo, incluindo sinais de mordida na perna e uma marca no pescoço. Ela também foi encaminhada para avaliação ginecológica na Santa Casa de Franca.

Durante o atendimento da ocorrência, acompanhada pela mãe e pelo Conselho Tutelar, a adolescente identificou os dois suspeitos, que já eram conhecidos dos policiais.