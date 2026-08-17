Uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido vítima de estupro na noite desse domingo, 16, em Cristais Paulista, a 20 km de Franca. Segundo informações do registro policial, o crime teria sido cometido por dois homens.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e encontrou a adolescente acompanhada da mãe. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro, onde a médica de plantão constatou lesões pelo corpo, incluindo sinais de mordida na perna e uma marca no pescoço. Ela também foi encaminhada para avaliação ginecológica na Santa Casa de Franca.
Durante o atendimento da ocorrência, acompanhada pela mãe e pelo Conselho Tutelar, a adolescente identificou os dois suspeitos, que já eram conhecidos dos policiais.
Os policiais realizaram buscas pela cidade e localizaram um dos suspeitos na praça central. O segundo foi encontrado pouco depois, em outro ponto do município. Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial.
Após serem apresentados à autoridade policial, um dos suspeitos teve a prisão ratificada e permaneceu detido à disposição da Justiça. O outro foi ouvido e liberado.
O caso segue sob investigação.
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