17 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA SEXUAL

Adolescente é estuprada por dois homens em Cristais; um é preso

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca

Uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido vítima de estupro na noite desse domingo, 16, em Cristais Paulista, a 20 km de Franca. Segundo informações do registro policial, o crime teria sido cometido por dois homens.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e encontrou a adolescente acompanhada da mãe. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro, onde a médica de plantão constatou lesões pelo corpo, incluindo sinais de mordida na perna e uma marca no pescoço. Ela também foi encaminhada para avaliação ginecológica na Santa Casa de Franca.

Durante o atendimento da ocorrência, acompanhada pela mãe e pelo Conselho Tutelar, a adolescente identificou os dois suspeitos, que já eram conhecidos dos policiais.

Os policiais realizaram buscas pela cidade e localizaram um dos suspeitos na praça central. O segundo foi encontrado pouco depois, em outro ponto do município. Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial.

Após serem apresentados à autoridade policial, um dos suspeitos teve a prisão ratificada e permaneceu detido à disposição da Justiça. O outro foi ouvido e liberado.

O caso segue sob investigação.

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