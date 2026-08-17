Um adolescente de 16 anos foi apreendido após a morte de Vitor Henrique de Souza Santos, de 23 anos, durante uma briga em uma residência na rua Marcelo Alves Valério, em Restinga na noite desse domingo, 16.
Vitor foi até o imóvel para tratar de uma questão relacionada a uma transferência via PIX com a mãe do adolescente. Durante a conversa, houve uma discussão e Vitor e o adolescente entraram em luta corporal.
O adolescente conseguiu se desvencilhar de Vitor. Na sequência, os envolvidos perceberam que o jovem de 23 anos apresentava sangramento.
Vitor foi socorrido inicialmente ao Posto de Saúde Municipal de Restinga e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Franca. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Vereador teria agredido médico
Durante o atendimento de Vitor no posto de saúde, integrantes da equipe médica relataram aos policiais que teriam sido agredidos verbalmente.
O médico Gabriel Prazeres Carvalho teria levado um tapa na cabeça. A agressão teria sido praticada pelo vereador de Restinga Luis Henrique, conforme relato feito à Polícia Militar.
A ocorrência envolvendo o vereador também deverá ser apurada pelas autoridades.
Durante a ocorrência, o adolescente entregou aos policiais um celular que pertencia à vítima e que havia caído na garagem da residência.
O Toyota Corolla utilizado por Vitor foi localizado e preservado para a realização de perícia. Equipes da Polícia Científica também fizeram exames no imóvel onde ocorreu a briga.
O corpo de Vitor foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) paraiiuuú da morte.
Após analisar as circunstâncias, a autoridade policial determinou a apreensão do adolescente de 16 anos por ato infracional análogo ao crime de homicídio consumado. Ele foi encaminhado ao Caip de Franca, da Fundação Casa, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Civil deve continuar investigando a dinâmica da briga e as circunstâncias que provocaram a morte de Vitor.
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