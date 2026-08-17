Um adolescente de 16 anos foi apreendido após a morte de Vitor Henrique de Souza Santos, de 23 anos, durante uma briga em uma residência na rua Marcelo Alves Valério, em Restinga na noite desse domingo, 16.

Vitor foi até o imóvel para tratar de uma questão relacionada a uma transferência via PIX com a mãe do adolescente. Durante a conversa, houve uma discussão e Vitor e o adolescente entraram em luta corporal.

O adolescente conseguiu se desvencilhar de Vitor. Na sequência, os envolvidos perceberam que o jovem de 23 anos apresentava sangramento.