A Prefeitura de Franca notificou 41 proprietários de imóveis por construções realizadas sem projeto aprovado pelo município. Os autos de infração foram publicados no Diário Oficial do último sábado, 15, e determinam a regularização da situação no prazo de 16 dias úteis, contados a partir da publicação.

Segundo o Setor de Fiscalização de Obras, as edificações foram executadas em desacordo com os artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar Municipal nº 371/2021, que institui o Código de Obras e Edificações de Franca.

Caso os proprietários não apresentem a regularização do projeto dentro do prazo, será aplicada multa de 10 UFMFs (Unidades Fiscais do Município de Franca), equivalente a R$ 872, conforme previsto no artigo 83, inciso II, da legislação.