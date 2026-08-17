17 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 17, em Franca:

Nome: Amelia Siqueira de Souza 
Idade: 99 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Conceição Gabriel de Oliveira 
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Noemia da Silva Carlos 
Idade: 89 anos 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4 
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Garcia Garrido 
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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