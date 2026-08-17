Veja o obituário desta segunda-feira, 17, em Franca:
Nome: Amelia Siqueira de Souza
Idade: 99 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Conceição Gabriel de Oliveira
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Noemia da Silva Carlos
Idade: 89 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Garcia Garrido
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
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