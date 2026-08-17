Veja o obituário desta segunda-feira, 17, em Franca:

Nome: Amelia Siqueira de Souza

Idade: 99 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Conceição Gabriel de Oliveira

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 3

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h