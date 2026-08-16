Batatais amanheceu de luto neste domingo, 16, com a morte do cônego Eloy Pupin, aos 92 anos. Pároco emérito do Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde, ele dedicou mais de cinco décadas ao sacerdócio e se tornou uma das personalidades religiosas mais conhecidas e respeitadas do município.
Em nota oficial, a Prefeitura de Batatais manifestou pesar pelo falecimento do religioso e anunciou luto oficial em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade ao longo de sua trajetória.
Nascido em 23 de fevereiro de 1934, Eloy Pupin foi ordenado sacerdote em 20 de janeiro de 1974. Desde então, construiu uma história marcada pela evangelização, pelo trabalho pastoral e pela proximidade com os fiéis.
Referência religiosa e comunitária
Conhecido carinhosamente como Padre Eloy, o sacerdote ultrapassou os limites da atuação religiosa e se tornou uma figura presente no cotidiano da cidade.
Durante anos, esteve à frente da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus da Cana Verde, que posteriormente recebeu o título de santuário e se consolidou como um dos principais símbolos religiosos de Batatais.
Sua atuação também foi marcada pela participação em ações comunitárias e pelo relacionamento próximo com moradores de diferentes gerações, que o viam como uma referência espiritual e humana.
Mesmo após reduzir as atividades religiosas por questões de saúde, Padre Eloy continuou mantendo contato com a população. Nos últimos anos, residia no Domus Claret, onde recebia frequentemente visitas de amigos, familiares e admiradores.
Figura querida pelos moradores
Além do trabalho sacerdotal, Padre Eloy também ficou conhecido por hábitos simples que marcaram a memória afetiva dos moradores de Batatais.
Era comum vê-lo caminhando pelas ruas e praças da cidade acompanhado de seus cães, o basset Bilú e, posteriormente, Pitoco. Nos últimos anos, a calopsita Quito também passou a fazer parte do cotidiano do religioso e era frequentemente mencionada por pessoas próximas.
A relação próxima com a comunidade contribuiu para que se tornasse uma das figuras mais queridas e lembradas da história recente do município.
Velório e sepultamento
O velório acontece neste domingo, desde as 10h, no Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde, no Centro de Batatais.
A Missa de Corpo Presente está marcada para as 15h30. Em seguida, às 16h, será realizado o sepultamento no Cemitério Municipal Bom Jesus.
As informações são da Prefeitura de Batatais.
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