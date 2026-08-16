Batatais amanheceu de luto neste domingo, 16, com a morte do cônego Eloy Pupin, aos 92 anos. Pároco emérito do Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde, ele dedicou mais de cinco décadas ao sacerdócio e se tornou uma das personalidades religiosas mais conhecidas e respeitadas do município.

Em nota oficial, a Prefeitura de Batatais manifestou pesar pelo falecimento do religioso e anunciou luto oficial em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade ao longo de sua trajetória.

Nascido em 23 de fevereiro de 1934, Eloy Pupin foi ordenado sacerdote em 20 de janeiro de 1974. Desde então, construiu uma história marcada pela evangelização, pelo trabalho pastoral e pela proximidade com os fiéis.

Referência religiosa e comunitária