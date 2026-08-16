O esporte de Franca ganhou mais um destaque nas competições de base. A atleta Luana Fiori, de 13 anos, integrante do projeto Icol em Ação, conquistou o título dos Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo) na prova de arremesso de peso.

A competição foi realizada neste fim de semana, em Praia Grande, e reuniu estudantes de diversas regiões do Estado. Na final, a francana alcançou a marca de 10,48 metros e garantiu o lugar mais alto do pódio.

A conquista coloca a jovem atleta entre os destaques da modalidade em sua categoria e reforça o potencial do atletismo desenvolvido em Franca.

Talento revelado pelo esporte de base