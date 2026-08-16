O esporte de Franca ganhou mais um destaque nas competições de base. A atleta Luana Fiori, de 13 anos, integrante do projeto Icol em Ação, conquistou o título dos Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo) na prova de arremesso de peso.
A competição foi realizada neste fim de semana, em Praia Grande, e reuniu estudantes de diversas regiões do Estado. Na final, a francana alcançou a marca de 10,48 metros e garantiu o lugar mais alto do pódio.
A conquista coloca a jovem atleta entre os destaques da modalidade em sua categoria e reforça o potencial do atletismo desenvolvido em Franca.
Talento revelado pelo esporte de base
Luana integra o projeto Icol em Ação, iniciativa do Icol (Instituto de Capacitação e Orientação Livre) que oferece aulas gratuitas de atletismo para crianças e adolescentes.
O objetivo do projeto é ampliar o acesso ao esporte e utilizar a prática esportiva como ferramenta de desenvolvimento, disciplina, inclusão e formação de jovens talentos.
A iniciativa mantém parceria com a Escola Estadual Roberto Scarabuci e conta com o apoio do professor Alex. Os treinamentos são coordenados pela professora Marysol Gaudenzi.
Para os organizadores, a medalha conquistada por Luana representa o resultado de um trabalho de formação realizado desde as categorias de base.
Uma das principais competições escolares do Estado
Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo estão entre as maiores competições estudantis do país e têm como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a integração entre estudantes e revelar novos talentos.
As finais estaduais de atletismo ocorreram em Praia Grande, reunindo atletas classificados em etapas regionais ao longo da temporada.
Próximos desafios
Após o título estadual, Luana já volta aos treinamentos com foco nas próximas competições.
A equipe do Icol em Ação tem participação prevista no Circuito Regional de Atletismo, que será disputado no Poliesportivo de Franca. Em setembro, os atletas também estarão na fase regional do Pró-Atletismo, novamente na cidade.
Para Flávia Lancha, idealizadora do projeto, a conquista simboliza o impacto do investimento no esporte para crianças e adolescentes.
“O esporte transforma. Ele ensina disciplina, persistência e mostra para uma criança que ela pode sonhar grande. A vitória da Luana é dela, da família, da professora Marysol, da escola e de todos que acreditam que investir nos nossos jovens é investir no futuro”, afirmou.
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