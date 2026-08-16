16 de agosto de 2026
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RESGATE

Motorista fica preso às ferragens após bater em ônibus e capotar

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vítima sendo socorrida em meio às ferragens
Vítima sendo socorrida em meio às ferragens

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel e Polícia Militar na madrugada deste domingo, 16, em Pedregulho, a 40 km de Franca.

O motorista de um Volkswagen Santana ficou preso às ferragens após o veículo capotar e colidir contra um ônibus estacionado na avenida Felício Polo, próximo à rotatória de acesso ao Jardim Esmeraldas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Atendimento e Despacho da GCM recebeu o chamado às 4h23. Um motorista que passava pelo local informou que havia um carro acidentado e uma vítima presa no interior do veículo.

Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros e uma ambulância foram acionadas para prestar atendimento.

Resgate mobilizou equipes

Ao chegarem ao local, os guardas municipais realizaram a preservação da área e a sinalização da via para garantir a segurança durante os trabalhos de resgate.

Segundo o registro da ocorrência, o grande número de curiosos que se concentrou nas proximidades do acidente exigiu o apoio da Polícia Militar para o controle do local.

O motorista foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Pedregulho.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima apresentava, aparentemente, lesões nos braços e nas pernas. O estado de saúde do condutor não havia sido informado até o encerramento da ocorrência.

Veículo foi entregue à família

Após a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência, o Volkswagen Santana foi removido por um guincho.

O veículo foi posteriormente entregue a um familiar do motorista.

A ocorrência foi registrada como acidente de trânsito com vítima e deverá ser apurada pelas autoridades competentes.

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