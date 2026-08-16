Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel e Polícia Militar na madrugada deste domingo, 16, em Pedregulho, a 40 km de Franca.

O motorista de um Volkswagen Santana ficou preso às ferragens após o veículo capotar e colidir contra um ônibus estacionado na avenida Felício Polo, próximo à rotatória de acesso ao Jardim Esmeraldas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Atendimento e Despacho da GCM recebeu o chamado às 4h23. Um motorista que passava pelo local informou que havia um carro acidentado e uma vítima presa no interior do veículo.