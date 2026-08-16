Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel e Polícia Militar na madrugada deste domingo, 16, em Pedregulho, a 40 km de Franca.
O motorista de um Volkswagen Santana ficou preso às ferragens após o veículo capotar e colidir contra um ônibus estacionado na avenida Felício Polo, próximo à rotatória de acesso ao Jardim Esmeraldas.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Atendimento e Despacho da GCM recebeu o chamado às 4h23. Um motorista que passava pelo local informou que havia um carro acidentado e uma vítima presa no interior do veículo.
Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros e uma ambulância foram acionadas para prestar atendimento.
Resgate mobilizou equipes
Ao chegarem ao local, os guardas municipais realizaram a preservação da área e a sinalização da via para garantir a segurança durante os trabalhos de resgate.
Segundo o registro da ocorrência, o grande número de curiosos que se concentrou nas proximidades do acidente exigiu o apoio da Polícia Militar para o controle do local.
O motorista foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Pedregulho.
Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima apresentava, aparentemente, lesões nos braços e nas pernas. O estado de saúde do condutor não havia sido informado até o encerramento da ocorrência.
Veículo foi entregue à família
Após a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência, o Volkswagen Santana foi removido por um guincho.
O veículo foi posteriormente entregue a um familiar do motorista.
A ocorrência foi registrada como acidente de trânsito com vítima e deverá ser apurada pelas autoridades competentes.
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