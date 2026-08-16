As gêmeas siamesas Heloísa e Helena, unidas pelas cabeças, morreram na noite deste sábado, 16, durante a etapa final da cirurgia de separação realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a 90 km de Franca. O procedimento, iniciado às 7h, durou cerca de 15 horas, mas as crianças de 3 anos não resistiram às complicações da operação.
Em nota, a equipe médica responsável pelo caso informou que lamenta profundamente a morte das meninas. "A equipe médica do Hospital das Clínicas, responsável pela condução do processo de separação das gêmeas siamesas Heloísa e Helena, comunica que lamentavelmente as crianças não resistiram à etapa final e vieram a óbito na noite de sábado, após 15 horas de cirurgia", diz o comunicado.
As irmãs, que eram de São José dos Campos, enfrentavam um longo e delicado processo de separação, dividido em diferentes etapas para reduzir os riscos do procedimento. A primeira cirurgia foi realizada em 23 de agosto de 2025 e mobilizou cerca de 50 profissionais. Na ocasião, a equipe conseguiu concluir aproximadamente 25% da separação planejada.
A segunda etapa ocorreu em novembro do ano passado e durou cerca de dez horas. As meninas receberam alta hospitalar 19 dias depois, demonstrando boa recuperação.
Já a terceira cirurgia foi realizada em 28 de fevereiro deste ano, com duração aproximada de sete horas. Após o procedimento, os médicos informaram que haviam alcançado cerca de 75% da separação do cérebro e dos vasos sanguíneos compartilhados pelas irmãs.
Na época, o neurocirurgião pediátrico Marcelo Volpon explicou que a divisão da cirurgia em várias fases fazia parte da estratégia da equipe médica para aumentar as chances de sucesso e minimizar os riscos inerentes à complexidade do caso.
A etapa realizada neste sábado representava a fase final do processo de separação. Apesar dos esforços da equipe multiprofissional, Heloísa e Helena não resistiram durante a cirurgia.
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