As gêmeas siamesas Heloísa e Helena, unidas pelas cabeças, morreram na noite deste sábado, 16, durante a etapa final da cirurgia de separação realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a 90 km de Franca. O procedimento, iniciado às 7h, durou cerca de 15 horas, mas as crianças de 3 anos não resistiram às complicações da operação.

Em nota, a equipe médica responsável pelo caso informou que lamenta profundamente a morte das meninas. "A equipe médica do Hospital das Clínicas, responsável pela condução do processo de separação das gêmeas siamesas Heloísa e Helena, comunica que lamentavelmente as crianças não resistiram à etapa final e vieram a óbito na noite de sábado, após 15 horas de cirurgia", diz o comunicado.