Se alguém lhe disse que quem paga MEI só pode se aposentar por idade, cuidado: você pode ter recebido uma daquelas meias-verdades que, na Previdência Social, custam caro.

A frase virou quase um mantra: “MEI só aposenta por idade.”

É repetida no salão de beleza, na oficina, na feira, nas redes sociais e até por quem deveria conhecer melhor o assunto.