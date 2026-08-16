Veja o obituário deste domingo, 16, em Franca:

Nome: José Ferreira Batista

Idade: 71 anos

Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Guiomar Menezes

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h