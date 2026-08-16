Veja o obituário deste domingo, 16, em Franca:
Nome: José Ferreira Batista
Idade: 71 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Guiomar Menezes
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
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