Guilherme Cortez (Psol) lançou sua candidatura a deputado federal na tarde deste sábado, 15, em Franca, e afirmou que decidiu deixar a disputa pela reeleição como deputado estadual para tentar levar novamente a região à Câmara dos Deputados. O evento foi realizado na rua do Comércio, no Centro, e marcou o início da campanha do candidato.
Disputa por uma vaga em Brasília
Durante entrevista ao GCN, Cortez afirmou que decidiu disputar uma vaga federal por entender que Franca e região precisam voltar a ter representação na Câmara dos Deputados depois de cerca de 20 anos.
“Eu dou muito valor ao mandato que eu conquistei, mas eu também não podia ficar no meu mandato na Assembleia vendo a nossa região passar mais 20 anos sem ter uma representação federal. Nossa campanha está muito grande, estamos com apoio de várias regiões do Estado, com a juventude aqui na nossa região. Por todo o trabalho que a gente fez, eu acho que vamos poder voltar para Brasília dia 4 de outubro”.
Segundo o candidato, a escolha de Franca para marcar o início da campanha está relacionada à trajetória construída na cidade, onde ele afirmou morar há dez anos e ter escolhido viver.
“A gente não podia deixar de começar a campanha em outro lugar que não aqui, onde tudo começou, para onde eu me mudei há dez anos, onde eu escolhi viver, onde eu vivo até hoje e que me deu a honra de ser eleito deputado estadual nos últimos quatro anos”.
Cortez também afirmou que a candidatura é uma das prioridades do Psol e disse que não teria deixado de disputar a reeleição estadual caso não acreditasse na possibilidade de conquistar uma vaga na Câmara.
“Eu não teria deixado de ser candidato à reeleição para ser candidato a deputado federal se eu não achasse que a gente pode chegar lá.”
Apoio durante o lançamento
O lançamento reuniu apoiadores e lideranças políticas que defenderam a candidatura de Cortez. Para a vereadora Marília Martins, também do Psol, a mobilização foi construída com a participação de diferentes grupos.
“Nós tivemos aqui um trabalho de muitas mãos, muita gente envolvida. Tivemos muitos vereadores, outros deputados, também até prefeitos aqui e lideranças que vieram justamente dar esse apoio porque sabem que a gente tem a chance de eleger o Guilherme Cortez para federal. E esse é o começo de tudo.”
A prefeita de Ribeirão Corrente, Aninha Montanher (MDB), também defendeu a candidatura e destacou a importância de a região ter representação em Brasília. “Você já imaginou eu chegando lá em Brasília com um salto desse tamanho, um sol de cinquenta graus na cabeça, andando o dia inteiro e deixando ofício por ofício em gabinete? ‘Ah, de onde você é?’ ‘Ribeirão Corrente.’ ‘O que é isso? Onde é?’. Nunca ouviu falar”.
Aninha também citou a atuação de Cortez no governo do Estado e afirmou que a presença dele em Brasília poderia beneficiar municípios do interior.
“O tanto que você cresceu, tanto que você pôde fazer, não só por Franca, mas por todo o interior, aliás, você saiu muito além da região de Franca. Mas estar você em Brasília agora, confesso que é meu sonho de consumo, porque vocês não têm noção, gente, o tanto que prefeito sofre em Brasília, principalmente por não ter essa representatividade da região”.
Resposta às críticas
Durante o evento, Cortez também respondeu às críticas de adversários que questionam sua ligação com Franca. Ele afirmou que construiu sua trajetória na cidade ao longo dos últimos dez anos e que sua presença no município é maior do que a de outros candidatos.
“Eu sou mais francano que eles. As pessoas me veem mais na rua que eles porque essa turma ninguém sabe onde anda, ninguém vê na rua, ninguém vê almoçando, ninguém vê trabalhando, ninguém sabe o que trabalha, só vê de quatro em quatro anos, na hora de pedir voto. Aí, para isso, eles são francanos”.
Cortez também afirmou ser “francano de coração” e citou o título de cidadão francano recebido na cidade.
“Eu sou francano de coração e agora, de título, sou cidadão dessa cidade, porque faz dez anos que eu moro e luto por Franca. Eu acho que eu posso fazer ainda mais”.
Dez anos de atuação em Franca
Durante o discurso, Cortez recuperou episódios de sua trajetória política desde a juventude e afirmou que decidiu morar em Franca e atuar pela cidade como forma de retribuir o que recebeu da região.
“A gente poder retribuir, durante a nossa vida, aquelas pessoas, aquelas coisas, aqueles lugares que são importantes na nossa vida. Eu escolhi morar em Franca, escolhi lutar para que a cidade fosse cada vez melhor, para retribuir o que essa cidade, o que essa região possibilitou na minha vida. E nunca foi fácil. A gente fez muita luta”.
Ele também lembrou a participação em uma greve geral quando tinha 19 anos, durante o período em que estudava na Unesp.
“São dez anos fazendo luta nessa cidade. Eu lembro quando a gente saiu da Unesp pela primeira vez, atravessou a avenida Presidente Vargas na greve geral. E eu, com 19 anos, junto com vários militantes sindicais com décadas de experiência, a gente conseguiu fazer uma grande greve aqui na cidade de Franca”.
Campanha começa neste domingo
Cortez classificou o lançamento como o início de uma campanha de 49 dias até a eleição e afirmou que o evento serviu para dar energia para a mobilização.
“Uma atividade como essa só energiza a gente para começar, a partir de amanhã, uma maratona. Vão ser 49 dias muito intensos”.
O candidato também afirmou que vê a possibilidade de Franca e região voltarem a ter representação federal como uma oportunidade para a cidade.
“Eu acho que tem uma oportunidade gigantesca de fazer nossa região voltar para Brasília”.
A campanha eleitoral começa oficialmente neste domingo, 16. As eleições estão marcadas para 4 de outubro.
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