Guilherme Cortez (Psol) lançou sua candidatura a deputado federal na tarde deste sábado, 15, em Franca, e afirmou que decidiu deixar a disputa pela reeleição como deputado estadual para tentar levar novamente a região à Câmara dos Deputados. O evento foi realizado na rua do Comércio, no Centro, e marcou o início da campanha do candidato.

Disputa por uma vaga em Brasília

Durante entrevista ao GCN, Cortez afirmou que decidiu disputar uma vaga federal por entender que Franca e região precisam voltar a ter representação na Câmara dos Deputados depois de cerca de 20 anos.

“Eu dou muito valor ao mandato que eu conquistei, mas eu também não podia ficar no meu mandato na Assembleia vendo a nossa região passar mais 20 anos sem ter uma representação federal. Nossa campanha está muito grande, estamos com apoio de várias regiões do Estado, com a juventude aqui na nossa região. Por todo o trabalho que a gente fez, eu acho que vamos poder voltar para Brasília dia 4 de outubro”.