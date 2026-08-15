A loja das Casas Bahia instalada no Franca Shopping encerrou as atividades nesta semana, acompanhando um amplo processo de reestruturação promovido pela varejista em todo o Brasil. A empresa fechou 298 unidades e demitiu cerca de 1,9 mil funcionários, em uma das maiores reduções de sua operação realizadas de uma só vez nos últimos anos.

Os cortes ocorrem após uma sequência de trimestres marcados por prejuízos bilionários. Segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico, a maior parte das demissões e dos fechamentos foi efetivada entre quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14.

No Franca Shopping, a loja já não está mais em funcionamento. O encerramento surpreendeu consumidores que frequentavam o centro de compras e reforça o impacto local da estratégia adotada pela empresa para reduzir custos e reorganizar sua rede física.