A loja das Casas Bahia instalada no Franca Shopping encerrou as atividades nesta semana, acompanhando um amplo processo de reestruturação promovido pela varejista em todo o Brasil. A empresa fechou 298 unidades e demitiu cerca de 1,9 mil funcionários, em uma das maiores reduções de sua operação realizadas de uma só vez nos últimos anos.
Os cortes ocorrem após uma sequência de trimestres marcados por prejuízos bilionários. Segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico, a maior parte das demissões e dos fechamentos foi efetivada entre quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14.
No Franca Shopping, a loja já não está mais em funcionamento. O encerramento surpreendeu consumidores que frequentavam o centro de compras e reforça o impacto local da estratégia adotada pela empresa para reduzir custos e reorganizar sua rede física.
A reestruturação representa uma mudança significativa na atuação das Casas Bahia. Nas duas gestões anteriores, a companhia também promoveu redução de lojas e do quadro de funcionários, mas de forma gradual. Desta vez, as medidas foram concentradas em poucos dias.
Até o momento, a empresa não informou quantos funcionários foram desligados em Franca nem se há previsão para a abertura de uma nova unidade na cidade. Também não foram divulgados os critérios utilizados para definir quais lojas seriam fechadas.
A varejista vem adotando uma série de medidas para tentar recuperar sua saúde financeira, incluindo redução de despesas e revisão da operação em diferentes regiões do país.
A rede possui uma outra loja no centro de Franca, na rua Major Claudiano.
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