Dois homens, de 22 e 41 anos, foram detidos pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante um patrulhamento na avenida Dom Pedro, nas proximidades do número 5.581, na tarde deste sábado, 15, em Franca. Com a dupla, os agentes apreenderam porções de cocaína, dinheiro, cartões bancários e materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.
Segundo a GCM, a equipe percebeu os dois em atitude suspeita e flagrou o momento em que um deles entregava um objeto ao outro. Durante a abordagem, os guardas localizaram dois pinos contendo uma substância com características semelhantes à cocaína, além de R$ 40 em dinheiro e três cartões bancários.
Nas proximidades dos abordados, também foram encontrados cinco pinos vazios, que foram recolhidos e apreendidos.
De acordo com a corporação, os suspeitos são naturais de Batatais e Castanhal (PA) e possuem antecedentes criminais. Um deles já responde por tráfico de drogas, enquanto o outro tem passagem por furto.
Os dois foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde os materiais foram apresentados e apreendidos. Após prestarem esclarecimentos à autoridade policial, ambos foram liberados.
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