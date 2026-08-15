Dois homens, de 22 e 41 anos, foram detidos pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante um patrulhamento na avenida Dom Pedro, nas proximidades do número 5.581, na tarde deste sábado, 15, em Franca. Com a dupla, os agentes apreenderam porções de cocaína, dinheiro, cartões bancários e materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.

Segundo a GCM, a equipe percebeu os dois em atitude suspeita e flagrou o momento em que um deles entregava um objeto ao outro. Durante a abordagem, os guardas localizaram dois pinos contendo uma substância com características semelhantes à cocaína, além de R$ 40 em dinheiro e três cartões bancários.

Nas proximidades dos abordados, também foram encontrados cinco pinos vazios, que foram recolhidos e apreendidos.