A 35ª Festa da Família Diocesana reuniu milhares de fiéis na tarde deste sábado, 15, no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o "Pedrocão", em Franca. O encontro, um dos principais do calendário da Diocese, começou às 16h e se estendeu por pouco mais de duas horas, reunindo padres, diáconos, seminaristas, religiosos e famílias de dezenas de paróquias da região.
Caravanas vindas de diversas cidades da Diocese chegaram ao ginásio durante a tarde. O público ocupou as arquibancadas e a quadra do Pedrocão para acompanhar a celebração, marcada por momentos de oração, cânticos e pela reflexão sobre a unidade da Igreja.
Na homilia, o bispo diocesano de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, ressaltou que a comunhão fraterna é parte essencial da identidade cristã e lembrou que o tema tem sido reforçado pelo papa Leão XIV.
"O Papa Francisco e, agora, também o papa Leão XIV têm insistido muito em uma experiência que faz parte da nossa essência de cristãos, da nossa natureza, da nossa identidade: a nossa comunhão fraterna", afirmou o bispo durante a celebração.
Ao refletir sobre a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, Dom Beloto destacou a ação do Espírito Santo na vida de Maria e convidou os fiéis a cultivarem a mesma abertura à ação de Deus.
"Às vezes, a gente quer tocar as coisas do nosso jeito, e não funciona. Nós precisamos ter essa docilidade e abertura à graça de Deus, à presença do Espírito Santo em nós", disse, antes de conduzir a oração do "Vinde, Espírito Santo".
Já no encerramento da missa, o bispo agradeceu aos voluntários, ministros, equipes de liturgia e às comunidades que participaram da organização da festa. Ele também adiantou que a Diocese pretende voltar ao Pedrocão em 2027 para celebrar a ordenação de mais de 30 diáconos, entre provisórios e permanentes.
"Se Deus quiser, no ano que vem nós vamos ter a ordenação de mais de 30 diáconos. Pensamos celebrar aqui e esperamos todos vocês novamente", afirmou, recebendo aplausos dos fiéis.
A Festa da Família Diocesana é realizada anualmente e busca fortalecer os laços entre as paróquias, movimentos e pastorais da Diocese de Franca, reunindo a comunidade católica em torno da Eucaristia e da missão evangelizadora.
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