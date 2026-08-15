A 35ª Festa da Família Diocesana reuniu milhares de fiéis na tarde deste sábado, 15, no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o "Pedrocão", em Franca. O encontro, um dos principais do calendário da Diocese, começou às 16h e se estendeu por pouco mais de duas horas, reunindo padres, diáconos, seminaristas, religiosos e famílias de dezenas de paróquias da região.

Caravanas vindas de diversas cidades da Diocese chegaram ao ginásio durante a tarde. O público ocupou as arquibancadas e a quadra do Pedrocão para acompanhar a celebração, marcada por momentos de oração, cânticos e pela reflexão sobre a unidade da Igreja.

Na homilia, o bispo diocesano de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, ressaltou que a comunhão fraterna é parte essencial da identidade cristã e lembrou que o tema tem sido reforçado pelo papa Leão XIV.