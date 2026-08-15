15 de agosto de 2026
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URGENTE

30 bairros de Franca podem ficar sem água até este domingo

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Sabesp
Imagem ilustrativa
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Moradores de 30 bairros de Franca devem ficar atentos ao abastecimento de água neste fim de semana. A Sabesp realiza uma manutenção emergencial no sistema de distribuição neste sábado, 15, o que pode provocar intermitências e baixa pressão na rede em diversas regiões da cidade.

Segundo a companhia, os trabalhos estão em andamento e a previsão é que o fornecimento seja restabelecido gradualmente ao longo de domingo, 16.

Os bairros que podem ser afetados são: Guanabara, Integração, João Leite, Ana Terra, Santa Luzia, Conceição Leite, Nossa Senhora de Fátima, Vila Nova, Santos Dumont, São Bernardo, Santa Georgina, Vila Raycos, Independência, Califórnia, Vila Formosa, Boa Vista, Miron, Samello, Regina Helena, Roselândia, São Miguel, Vila Chico Júlio, Nicácio, Estação, Francano, Amazonas, São Joaquim, Santa Helena, Itapuã e Distrito Industrial.

Companhia pede economia de água

Enquanto a manutenção é realizada, a Sabesp orienta a população a utilizar a água de forma consciente e evitar desperdícios.

A companhia destaca que imóveis com reservatórios adequados, capazes de suprir pelo menos 24 horas de consumo, tendem a sentir menos os impactos de eventuais oscilações no abastecimento.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas ou para comunicar problemas relacionados ao fornecimento, os consumidores podem entrar em contato pelos canais oficiais da Sabesp.

O atendimento está disponível pelo telefone 0800 055 0195, pelo WhatsApp (11) 3388-8000 e pela Agência Virtual da companhia.

A expectativa é que o abastecimento seja normalizado gradualmente em todas as regiões afetadas durante o domingo.

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