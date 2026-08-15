Moradores de 30 bairros de Franca devem ficar atentos ao abastecimento de água neste fim de semana. A Sabesp realiza uma manutenção emergencial no sistema de distribuição neste sábado, 15, o que pode provocar intermitências e baixa pressão na rede em diversas regiões da cidade.

Segundo a companhia, os trabalhos estão em andamento e a previsão é que o fornecimento seja restabelecido gradualmente ao longo de domingo, 16.

Os bairros que podem ser afetados são: Guanabara, Integração, João Leite, Ana Terra, Santa Luzia, Conceição Leite, Nossa Senhora de Fátima, Vila Nova, Santos Dumont, São Bernardo, Santa Georgina, Vila Raycos, Independência, Califórnia, Vila Formosa, Boa Vista, Miron, Samello, Regina Helena, Roselândia, São Miguel, Vila Chico Júlio, Nicácio, Estação, Francano, Amazonas, São Joaquim, Santa Helena, Itapuã e Distrito Industrial.

Companhia pede economia de água