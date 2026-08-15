“Ando devagar porque já tive pressa e trago este sorriso porque já chorei demais.”

Almir Sater e Renato Teixeira

Se queremos ir mais longe, é necessário ir devagar. Andamos devagar quando percebemos que a nossa única urgência real é conhecer a nós mesmos e que todas as situações forjadas exteriormente pela sabedoria da vida são oportunidades de autodesenvolvimento. Diante desta consciência, conseguimos habitar o presente.

Andamos devagar quando entendemos que ante as maiores adversidades e sofrimentos, temos um limite de ação, cabendo a nós somente o que podemos fazer e o mais é dever do tempo e de cada um dos envolvidos.